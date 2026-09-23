中小企網上營商：AI 電商×靈活資金成佈局關鍵｜Talk Talk講座

隨著全球消費模式全面數碼化，電商市場正經歷前所未有的急速轉型。從 AI 個人化推薦、社交電商到跨境物流與無國界消費的革新，傳統營運模式正面臨巨大挑戰。對於佔香港企業總數逾九成的中小企（SMEs）而言，單靠本土市場難以維持高速增長，「出海」拓展全球市場或引進海外優質商品已成為新趨勢。然而，中小企普遍面臨資源有限、技術門檻高、跨境交易及國際物流營運成本升高的痛點。本次講座邀請來自電商平台、跨境物流及金融業界的代表，深入剖析當前零售業轉型的新浪潮，探討中小企如何善用科技、跨境物流與商業理財破局，掌握AI及電商作為銷售媒介，實現可持續的業務增長。



專家分享重點：

從傳統網店到 AI 與社交電商轉型

供應鏈、跨境拓展與數據化賦能

如何以低成本實現高轉化

活動詳情：

日期： 9月29日 (星期二)

時間：下午4時開始

形式： Talk Talk 網上講座

嘉賓主持：

香港電商聯會主席袁念祖先生

嘉賓（排名不分先後）：

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富先生 (Mr. Robin Tse)

掌舖(Boutir) 創辦人兼執行長吳家嘉先生 (Mr. Eric Ng)

Buy&Ship 聯合創始人兼首席執行官李兆倫先生 (Mr. Sheldon Li)

嘉賓背景（排名不分先後）：

香港電商聯會主席袁念祖先生

袁念祖先生現任香港電商聯會主席及香港科技園孵化項目之COM360 AI創辦人兼行政總裁，曾於2021年擔任港台區IPG Mediabrands首席商務官。他具備深厚跨境電商與電訊管理經驗，曾任中國郵貿董事總經理及新世界電訊市場營銷總經理，同時兼任APEC電商小組專家成員等多項本地及國際公職。2025年獲香港特區政府工業貿易處委任為電商導師。

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富先生 (Mr. Robin Tse)

謝永富先生為大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管，專責管理零售銀行旗下328營商理財銷售和產品拓展，範疇涵蓋中小企業存款、按揭、有抵押和無抵押中小企貸款等產品。此外，謝先生亦負責管理整體個人理財業務拓展部業務與運營包括聯絡中心、電話行銷、財富管理服務、銀行保險，以及跨境服務與銷售。在謝先生的帶領下，大新銀行積極拓展中小企和個人理財銀行業務，全面優化中小企和個人理財銀行銷售、產品和服務，務求不斷努力提升客戶體驗。謝先生於2013年加入大新銀行，在銀行和金融業界擁有豐富的經驗，曾在香港和海外多家領先的跨國機構及銀行工作。此外，謝先生積極參與社會服務及業界公職，曾任國際獅子會中國港澳303區屬會會長、現任香港會計業總工會榮譽顧問及大中華金融業人員總會主席。

掌舖(Boutir) 創辦人兼執行長吳家嘉先生 (Mr. Eric Ng)

吳家嘉 (Eric Ng) 是掌舖 Boutir 的創辦人及CEO，也是RedSo軟件公司的創辦人。擁有超過20年的互聯網和科技行業經驗，創業前曾任Yahoo高級工程師，專長於網站，手機應用程式，及超大型系統的軟件及產品設計。他的願景是應用最尖端科技，為中小企零售商打造能負擔亦最容易使用的軟件及平台，提高業務收益和效率。吳家嘉畢業於香港中文大學，並持有哲學碩士學位，是一位業內公認的專家，曾多次在各大媒體進行演講和撰寫專題文章，並獲得多項獎項表彰其對創業創新和電子商務領域的貢獻。

Buy&Ship 聯合創始人兼首席執行官李兆倫先生 (Mr. Sheldon Li)

李兆倫先生是一位科技界創業家，專注於電子商務及物流領域。作為 Buy&Ship 聯合創始人兼首席執行官，他致力於讓跨境網購如本地購物一樣簡單便捷，為消費者提供全球商品選擇，並善用 AI科技協助用戶尋找最優惠的價格。李兆倫先生深信，創業的起點在於洞察市場痛點，並以持續解決問題及不斷創新為核心，截至目前為止他已創立三家公司。李兆倫先生於 2025 年獲 Tatler Asia 選為 Gen.T「Leaders of Tomorrow」，表彰其在創新、創業及推動跨境電子商務發展方面的成就，亦於 2019 年星島傑出領袖選舉中獲頒「年度青年企業家」殊榮。

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