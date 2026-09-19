被證監會勒令停牌　撥康視雲︰正尋求法律意見　將全力配合調查

被證監勒令停牌的撥康視雲(2592)公布，證監會已於上周四(10日)，根據證券及期貨(在證券市場上市)規則(香港法例第571V章)第8(1)條，指令聯交所自上周四上午9時正起，暫停公司股份之買賣。

證監會深切關注公司的首次公開發售可能曾被操縱，以營造對股份需求的人為假象。因此，證監會認為，在證監會繼續進行調查期間，暫停買賣對為股份維持一個有秩序和公平的市場及保障投資大眾的利益是有需要或合宜的。

撥康視雲稱，正就該指令以及如何處理及解決證監會關注的事項尋求法律意見，將全力配合證監會的調查，並將適時另行刊發公告。

該公司確認，集團的業務營運維持正常，且目前集團的業務營運並無發生重大變動。

股份將繼續停牌，直至另行通知為止。

證監會指出，對撥康視雲的首次公開招股可能曾被人為操縱，以營造對該公司股份需求的假象表示嚴重關注。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

上市僅一年多即遭停牌 股價累跌近九成

撥康視雲為臨床階段眼科生物科技公司，2025年7月3日在聯交所主板上市，招股價每股10.1元，集資淨額約5.22億元。公司上市時香港公開發售部分獲約78.78倍超額認購，約2.9萬人申請，一手中籤率僅5%。

然而公司上市首日即「潛水」，開市報9.5元，收市報6.2元，較招股價大跌38.6%，每手500股帳面蝕1,950元。此後股價持續尋底，至停牌前報1.19元，較招股價累計暴跌約88.2%。

撥康視雲的聯席保薦人為建銀國際及華泰國際。建銀國際今年5月已遭證監會突擊搜查其香港辦公室，當時調查同樣涉及與股票發行相關的違規行為。市場關注今次撥康視雲的IPO操縱調查，會否進一步牽涉其保薦人的角色。