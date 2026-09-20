淘寶閃購「城市騎士」制服獲法國設計獎金獎　馬雲去年深度討論

阿里巴巴（9988）公布，旗下淘寶閃購城市騎士制服獲頒金獎，是獎項設立以來，首次將金獎授予一套面向前線勞工的職業制服。

2026年法國設計獎（French Design Award）頒獎典禮日前在巴黎舉行。法國設計獎組委會主席Dario Olivero對這項極具社會意義的設計行動有高度評價：「這套制服讓騎士擁有具辨識度的職業服飾，也讓公眾看到身份清晰、值得尊重的城市服務者。設計、藝術與人文精神所蘊含的力量，仍在影響這個世界。」

另外，城市騎士制服主設計師楊濤稱，對獲獎頗感意外，因為團隊成員全是業餘人士：餐飲從業者吳國平、酒吧從業者喬喬、曾為舞蹈演員的王東偉，「從來沒有想過有一天會站上法國設計獎的領獎台。」

楊濤指，認為這次打動評委的是「情懷」兩個字。設計團隊希望城市騎士能像空中服務員、廚師一樣擁有自己的制服，並因此獲得尊重。他續指：「服裝是人類表達身份的一種語言，傳遞『我是誰』的信息。這套制服，希望為城市騎士提供更清晰的職業形象，也讓尊重與職業自豪感為更多人所看見。」

楊濤在致辭及訪談中特別感謝阿里巴巴創始人馬雲。正是馬雲的一句話「情懷才是最好的設計師」，促成這支跨領域設計團隊的組成，馬雲是這件騎士制服設計背後情懷的原點與發起者。楊濤指：「是他（馬雲）對這個群體的關注和尊重，是他的構想才有這個設計，他每天晚上都會問設計的進度，他不僅是監製、設計師，還負責試穿及體驗面料！」

阿里指，去年夏天，馬雲深度參與騎士制服的多項細節討論之中，例如提升騎士夜行安全性、提升長時間騎行舒適度，以及新增配備急救裝備等。

去年8月淘寶閃購騎士制服面世以來，已為超過百萬騎士免費更換制服，為城市增添亮麗色彩。