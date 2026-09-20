許正宇︰從四個層面構建完善的防騙生態圈

財經事務及庫務局局長許正宇昨﹙19日﹚出席有關社區金融安全活動時表示， 近年詐騙案件持續高企，手法日趨產業化、跨境化，網上投資騙案佔整體損失近半，長者受騙情況尤其令人痛心。每一宗騙案都不只是一組數字，而是一個家庭的積蓄、一份安心被侵蝕。打擊詐騙、守護市民財產，既是保障民生，也是守住香港作為國際金融中心的根基，更是深入貫徹金融安全國家戰略的具體行動。

他稱，政府、金管局、警務處與銀行業界一直緊密合作，從四個層面構建完善的防騙生態圈。第一，加強銀行偵測可疑交易的能力。第二，促進警方與銀行，以及銀行相互之間的信息交換。第三，加強銀行對客戶的風險提示。第四，持續提升公眾的防騙意識。四者缺一不可。

行政長官於上周公布了香港首個《五年規劃》及二○二六年《施政報告》，兩者均把維護金融安全、嚴控風險，納入鞏固香港國際金融中心地位的工作之中。《五年規劃》要求提升金融風險監測、預警、防範和處置能力，完善跨市場、跨機構風險聯防聯控機制。許正宇指， 財庫局亦將積極落實《施政報告》的內容，研究優化法律框架，推動科技與電訊等行業加強偵測和刪除涉及詐騙，包括濫用人工智能（AI）生成的內容，目標是於今年年底就建議的法律框架進行公眾諮詢。

另外，日前公布的第40期《全球金融中心指數》報告中，再一次充分肯定香港的領先地位和實力。在全球117個金融中心當中，繼續穩守全球第三、亞太區第一位。許正宇指，香港在金融科技持續高踞全球首位，在競爭力指標的「金融業發展水平」升至全球第一；在各金融行業從業員的評價中，「投資管理」亦升至全球首位。這些排名來之不易，市民對銀行體系和對資金安全的信心亦是維持香港國際金融中心地位的重要一環。