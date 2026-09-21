美股｜道指收市升366點　納指漲2.26%創新高　Meta飆11.4%

市場期待本週聯合國大會期間，中東談判將取得進展，油價下跌。加上AI股提振，美股周一（9月21日）上揚，道指最多曾升445點或0.86%，至收市縮窄至漲366點。納指升2.26%，創收市新高紀錄；標指亦升1.49%。另外，國際油價回落，紐約期油至收市跌4.51%。



2026年2月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月22日

【04:25】Intel升12% 高通飆逾9%

道指收市報52,048.83點，升366.19點或0.71%；納指收報27,122.09點，漲599.55點或2.26%；標普500指數收報7,764.70點，升114.20點或1.49%。

重磅科技股方面，Meta因個人AI代理人工具Muse大受歡迎，股價升11.43%；Tesla升3.00%。AI晶片龍頭Nvidia升2.30%，為升幅最大道指成份股。Amazon漲1.87%，微軟及Alphabet同漲逾1.5%，蘋果公司（Apple）亦升0.85%。

另外，Intel飆12.14%、高通（Qualcomm）漲9.29%。

【04:08】中概股指數收漲0.71%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲0.71%。其中，阿里巴巴ADR漲2.23%。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

【03:29】紐約期油跌4.51% 美元指數徘徊100

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報95.78美元﻿，跌4.52美元或4.51%；倫敦布蘭特期油每桶收報100.34美元，跌3.53美元或3.40%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.43，升0.21%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報157.45，較前一個交易日約升0.49%。

【03:24】現貨金價下跌 Bitcoin報8.6萬美元

金價方面。現貨黃金每盎司最新報4,346.69美元，跌31.54美元或0.72%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報86,208.42美元、24小時內約升6.2%。

【03:22】恒指夜期收報25,118點 高水75點

恒指夜市期指收報25,118點，升74點，較恒指收市25,044點，高水75點，成交11,144張。

2025年9月10日，圖為加密貨幣比特幣（Bitcoin）的照片。（Reuters）

本港時間9月21日

【22:53】Tesla升3%

道指最新報51,885點，升202點或0.39%；納指最新26,913點，漲391點或1.47%；標普500指數現報7,720點，升70點或0.92%。

重磅科技股方面，Tesla現漲3.00%、Google母公司Alphabet升1.67%、AI晶片龍頭Nvidia升0.90%、Amazon漲0.97%，蘋果公司（Apple）漲0.17%。

【22:43】油價約跌4% Bitcoin升穿8.5萬美元

油價方面。紐約原油期貨現時每桶91.87美元，跌4.21美元或4.38%。布蘭特原油期貨最新每桶報99.78美元，跌4.09美元或3.94%

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報85,754.93美元，24小時內升逾6%。