美銀︰中國AI邁本地化與變現並重階段　支出將暴增至3300億美元

美銀證券週二（22日）舉行2026亞太區發布會，大中華團隊針對中國AI基礎設施、自動化以及稅制改革等熱點議題發表最新研判。該行中國研究部聯席主管、亞太區基礎材料及能源主管趙彥琳表示，預計全球AI資本指出將從2025年的2,600億美元（下同）爆發增長，2030年將突破1.7萬億。其中，中國的AI資本支出將從去年的900億成長到2030年的3,300億。



同時，針對市場持續關注的中國稅制改革，亞太區股票策略研究主管、中國研究部聯席主管吳旖則指出，短期將會對可支配收入、消費及企業利潤率造成壓力；長期有助於減少內卷、推動產業整合。其中，境外信託徵稅將主要影響民營企業。另外，考慮到9月港股最大解禁潮已過，該稅收政策不會成為港股整體市場的大盤主導風險。



隨著AI模型升級，數據強度提升了100倍，市場估計電力消耗亦將從100GW成長至300GW。（上海電力展會）

AI電力需求或翻三倍 儲能與變壓器迎爆發期

趙彥琳認為，隨著AI模型升級，數據強度提升了100倍，電力消耗亦將從100GW成長至300GW。因此，AI電力需求在未來5年內將翻3倍，這也為中國供應鏈帶來三大突破性機遇。

儲能上，美銀預計全球需求今年成長40%，明年將再增加 30%。此前受制於鋰價格高企，中國前7個月實際儲能安裝量僅年增11%，進度偏慢。不過，隨著近期鋰價回落約40%，趙彥琳認為11到12月或將迎來一波集中安裝潮。

能源基礎設施上，她指出，中國變壓器出口去年成長30%，今年料將再成長25%至30%。而燃氣輪機需求料於2028年達到頂峰，上升週期將會維持至29到30年。

此外在光學設備方面，美銀料全球光收發器出貨量未來5年增長達46%。隨著光收發器規格則升級至800G、1.6T，市場將不斷擴張，新技術CPO（共封裝光學）亦將在未來幾年內出現。

而針對美國可能限制中國光模組零組件的政策風險，趙彥琳和吳旖均認為，在 CPO 測試與耦合設備領域，中國龍頭企業握有高達 80%至100%的全球市佔率，且主要客戶為美系巨頭，因此短期內受實質盈利影響有限。不過吳旖 提醒，相關政治監管可能會壓制出口鏈股票的估值天花板。

在2025年11月23日開幕的第22屆中國國際半導體博覽會上，長鑫儲存首次全面展示DDR5和LPDDR5X兩大產品線最新產品。（長鑫儲存網頁）

中國 AI 本地化提速 價值鏈呈「微笑曲線」

吳旖認為，目前中國AI發展已進入「本地化」與「變現」並重的階段。她將中國 AI 概念股劃分為三大類別，各自具備不同的風險收益特徵。

首先是半導體、記憶體等AI本地化概念股。其主攻國內市場，因此受美國 AI發展影響較小。不過，部分股票回調後的PE仍高達50至150倍，有投資擁擠風險。

其次是AI 基礎設施和硬件的出口商。由於其業績紮實，PE位於20至40倍的合理區域。雖然面臨美國政治監管壓力擔憂，但因技術與產能優勢顯著，實質盈利衝擊有限。

最後在大模型、人形機械人等AI應用端方面，由於缺乏現象級「殺手級應用（Killer App）」且價格戰激烈，投資人態度相對審慎。美銀「微笑曲線」顯示，產業價值仍高度集中在上游代工與設備，以及下游生態巨頭兩端。目前，中國能夠變現的更多是下游的大型雲端平台。

2026世界人形機器人運動會，三個機器人同時過線。（Reurers）

智駕滲透率衝 90% 人形機器人料突破百萬台

在物理 AI（Physical AI）應用方面，美銀大中華區汽車與工業行業主管李明勳表示，中國 Level 2++ 高級智駕滲透率今年將達 30%，預計 2030 年將飆升至 90%。隨著「世界模型（World Model）」成為發展主流，市場預期官方將於明年開放 Level 3 法熱門的人形機器人板塊亦迎來規模化拐點。

李明勳指出，2025 年全球人形機器人出貨量約為 20,000 台（中國產量佔比達 80%），美銀預估 2030 年全球人形機器人產量將突破 100 萬台。

針對市場對機器人產業「泡沫化」與 IPO 審查收緊的疑慮，李明勳解釋，目前70%至 80%的出貨依賴科研院校或政府等官方機構訂單。目前政策正引導企業擺脫對政府訂單的依賴，預計未來1至2年內，人形機器人將在智慧物流與工廠生產線等非政府商業場景中率先實現規模化落地。

料習特會不會有重要公布

本月23-25日，習特會料對兩國經貿與關稅休戰、市場准入、AI 風險管理等問題進行商討。不過，美銀全球研究部亞太區股票策略研究主管、中國研究部聯席主管吳旖表示，市場今次中美領導人峰會期望不高；美銀全球研究部亞太區研究部主管Chris Oberoi更預計，習近平與特朗普會談後不會有重要公布。