供需結構重塑　看懂AI算力與能源轉型下的「銅博士」機遇

傳統上，銅被金融市場親切地稱為「銅博士」（Dr. Copper），因其廣泛應用於建築、家電及工業機械，其價格波動能像「經濟學博士」一樣精準預測全球經濟的興衰，被視為全球宏觀經濟與製造業景氣的風向標。



然而，隨着全球加速邁向低碳經濟及AI時代，銅的角色正經歷深刻的結構性變革，從傳統的週期性大宗商品，逐漸演變成驅動未來科技與能源革新的重要基礎金屬。

需求端：AI數據中心與綠能轉型打造新引擎

過往銅的需求高度依賴傳統地產與基建，但近年「綠色轉型」與「算力擴張」正成為新的中長期推動力。

在電動車領域，每輛傳統燃油車的用銅量約為 20 至 25 公斤，而電動車的需求則顯著增加至 80 至 85 公斤⁽¹⁾ ；在再生能源發電方面，太陽能及海上風電每兆瓦（MW）的用銅量分別達 5,000 公斤及 8,000 公斤，遠高於傳統化石燃料的 1,000 公斤⁽²⁾。

此外，全球 AI 數據中心的大規模建設，亦對電力傳輸、變壓及散熱系統提出更高要求。據機構預測，至 2040 年僅數據中心及相關電力基建帶來的銅需求量有望增加超過一倍至 250 萬公噸⁽³⁾。即使傳統地產領域有所放緩，但在電網升級與綠能投資的支撐下，全球銅需求展現出較強的韌性。

供給端：礦山開發週期漫長與品質下降

與新型需求相對應的是，全球銅礦的供給端正面臨多重約束。首先，新銅礦的開發週期較長，從初始地理勘探到正式實體投產，平均需時長達 15 至 18 年⁽⁴⁾。

其次，全球現有主要礦山的礦石品位（即含銅量）持續下滑，自 2000 年以來平均品位已由約 0.7% 降至 0.5%⁽⁵⁾，這意味著開採企業需耗費更多能源與資源處理岩石才能提煉同等數量的精銅。加上主產國（如智利、秘魯等）面臨地緣社區、極端天氣及地質條件等不確定性，中長期供需缺口或將進一步顯現。

關注上游龍頭礦企的營運韌性

在供需結構緊繃的宏觀背景下，處於產業鏈上游的銅礦開採企業展現出相對顯著的基本面支撐。相比於直接參與期貨或實物交易，適當關注上游優質礦業公司能更好地發揮企業自身的營運效率，部分現金流穩健的龍頭企業亦具備良好的股東回報能力。

現時的香港市場上已有銅礦產業相關的主題 ETF，為希望參與相關板塊的投資者提供了配置全球銅礦企業的途徑。作為主題式投資的參與者，Global X 一直關注大宗商品與能源轉型等長期趨勢，並持續為香港投資者提供相關的市場洞察與行業分析。

展望未來，在全球供給剛性約束與需求多元化發展的共同作用下，「銅博士」的長期價值重估進程值得持續關注。然而，投資者亦需留意宏觀經濟週期波動、大宗商品價格回落以及地緣政治等潛在風險，宜按個人風險承受能力進行均衡配置。

資料來源：

⁽¹⁾ 國際銅業協會（International Copper Association, ICA）

⁽²⁾ 國際能源署（International Energy Agency, IEA）

⁽³⁾ S&P Global forecast, 2026

⁽⁴⁾ U.S. Geological Survey (USGS), S&P Global Market Intelligence

⁽⁵⁾ Wood Mackenzie, BTG Pactual, Sep 2026.

吳翊婷

Global X ETFs (香港) ETF業務發展副總裁，於證監會持有第1、4、9號牌照



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