淘大行人天橋落成　無縫連接九龍灣社區

淘大花園行人天橋近日正式啟用。這座連接淘大商場與東九文化中心的天橋，克服了資金籌措、法規修訂及高難度的工程限制。如今，居民可經由天橋無障礙直達九龍灣港鐵站，昔日出入日曬雨淋、人車爭路的困境已成歷史，為「官商民」攜手合作樹立了嶄新的里程碑。



往日淘大花園居民往返九龍灣港鐵站的路程相當曲折，需多番等候燈號橫過馬路。該路段車流頻密且經常有貨車上落貨，「人車爭路」的情況極為普遍，亦是交通意外的高危地點。在上下班高峰期，單是戶外步行至港鐵站便需花上10至15分鐘。每逢暴雨天，居民撐傘擠在狹窄步道，狼狽萬分。

居民經由天橋可直達九龍灣港鐵站。

24小時通道無懼風雨

全新啟用的行人天橋橫跨繁忙的牛頭角道，將九龍灣港鐵站出口、東九文化中心與淘大商場二樓緊密相連，建構出一條24小時全天候無障礙通道。推著嬰兒車的照顧者不再需要艱難地抬車爬樓梯，長者與輪椅使用者只需搭乘電梯直達二樓即可輕鬆穿梭，暴雨天出行亦能無懼風雨。天橋在設計上更採用自然通風並鋪設太陽能板發電，兼顧綠化景觀與綠色永續發展。

恒隆全資自負盈虧興建

天橋當初的構想旨在改善居民出行環境。然而天橋造價昂貴且無法獲得即時商業回報，能夠順利拍板，最難得的是發展商恒隆地產全數承擔興建費用及日後管理責任，徹底免除了向居民集資可能引致的紛紛擾擾與摩擦。

然而，「由無到有」的落實過程並不容易。在政策與法規層面，特區政府鼓勵私營機構興建行人天橋的新政策，團隊與地政總署及「起動九龍東」專責部門反覆磋商地契細節與修訂法規條文，光是前期協調便整整花了數年時間。

預留出入口接駁商場

另一個極大的困難在於工程結構。由於天橋橫跨繁忙的牛頭角道且中間嚴禁立柱，必須採用「單跨式」設計。早在東九文化中心尚處於藍圖規劃階段時，已預留銜接出入口及相應的打樁承載力。當年東九文化中心外牆那個曾讓居民困惑不解的「懸空洞口」，正是成就今日無縫接駁的關鍵。為配合施工，恒隆地產更騰空街舖位、一樓及二樓舖位長達一年多，以便在商場室內掘地，並貫穿數層樓板以架設重型工字鋼架作為支撐基座，更出動巨型吊車進行高空作業，展現出極大的誠意與承擔。

興建天橋前期地盤施工。

見證天橋裝嵌 街坊打卡留念

經歷艱辛爭取與多方協調，街坊們親眼見證天橋鋼樑吊裝合攏，紛紛到場拍照留念。淘大花園業主委員會主席(第二期)葉興國回顧這段漫長歷程時感歎，看到天橋落成能切實改善居民出行，提升生活質素，參與其中的每一個人均感觸良多，深感「一切付出都是值得的」。這不僅是一項克服了資金、法規與工程限制的壯舉，更是政府、發展商與社區同心攜手完成的重大成果，將當初看似不可能的願景化為現實。

天橋帶動商場經濟

淘大花園雖然已有45年歷史，但在良好的社區凝聚力下，依然充滿活力。天橋不僅讓居民免受日曬雨淋之苦，更切實帶動了社區人流，方便了周邊數萬名居民，帶動商場消費，為這個四十多年歷史的社區注入源源不絕的年輕活力。

提及淘大，不少香港人都會聯想起 2003年「沙士」疫情那段陰霾歲月，當年淘大花園一度被貼上「沙士村」的標籤。面對逆境，當年的業主委員會與居民展開了一場積極的自救運動，如推動屋苑大維修，翻新外牆，改頭換面。 經此一役，淘大花園居民展現出更強大的凝聚力與抗逆精神。

在2004年2月，時任香港專業聯盟主席梁振英為淘大花園E座居民免費更換新設計渠管的改裝工程，並舉行相關的儀式活動。

從「彩虹券」到天橋延續同舟共濟精神

除了居民自強，發展商恒隆地產的鼎力支持亦是關鍵——當年破天荒推出「彩虹券」，以現金券吸引市民重返淘大商場。這張小小的彩虹券，不僅取其「雨後見彩虹」的美好寓意，更是以實際行動與商戶共渡時艱，是打破隔閡和重建信任的「無形之橋」； 時隔23年，天橋順利落成及啟用，不僅在地理上貫通了社區，更承載著兩者之間雨後彩虹般的情誼，將這份同舟共濟的精神一脈相承。

跨界合作 提升居民生活質素

葉興國表示，天橋成功落成，除了政府政策鬆綁、地政等部門的配合，亦非常感激發展商願意出資興建。他形容淘大花園與恒隆多年來早已建立了如老朋友般互相支持的合作關係，雙方均以改善居民生活質素，推動社區長遠發展為共同目標，不以短期的商業回報為唯一考量，而是將社區的長遠福祉放在首位。這座天橋不僅連繫淘大花園、東九文化中心與九龍灣港鐵站，便利居民出行，更凝聚了官、商、民三方的力量，成為跨界合作的典範。

中國人民政治協商會議全國委員會副主席梁振英（左二），與恒隆地產管理層，包括恒隆地產董事長陳文博（右三），一同出席淘大天橋開幕典禮。

這座全天候天橋不僅便利出行，為居民擋風遮雨，更展現了恒隆地產一直陪著社區成長，與居民互相支持的情誼，見證着跨越歲月的鄰里情懷。