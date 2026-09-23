2026投資攻略　AI股調整迎價值修復　專家教路ETF與輪證攻守部署

AI概念股近月急跌，引發市場劇烈震盪。踏入第四季，科技股能否上演強勢反擊戰？《香港01》於9月12日圓滿舉辦「2026投資策略講座」，雲集四大投資界重磅嘉賓，從宏觀大勢、港美股策略、ETF配置以至輪證實戰，為投資者全方位拆解市場機遇與部署。



第三季料有調整 吼實港美股「七小福」

回顧美股走勢，香港股票分析師協會理事溫傑於會上指出，美股年初至今表現理想，企業盈利增長優於預期，並預期標普500指數目標可達8,100點。他強調，人工智能概念並不是泡沫，但預期第三季會有調整，投資者需留意美國中期選舉及聯儲局態度。

港股方面，溫傑認為今年高低位或已出現，雖然目前恒指預測PE為10.4倍，低於以往平均值，但短期需耐心靜待資金重回傳統科技股。在選股策略上，他建議投資者多加留意「七小福」。他亦於會上帶來「彩蛋」，點出建滔積層板（1888）早前發盈喜，預計期內純利按年增長超過200%。

ETF配置攻守兼備 高息與生科板塊迎機遇

面對波動市況，華夏基金(香港)有限公司本地中介業務負責人李星宇建議投資者利用ETF構建「攻守兼備」的組合。防守方面，他推介華夏亞洲高息股票ETF（3145），指出該產品目標年化回報達8%，並採取每月穩定派息機制。該ETF引入股東權益報酬率（ROE）嚴選高質素高息股，以避開派息陷阱。

進攻方面，李星宇看好華夏恒生生物科技ETF（3069）。他指出，中國藥企「出海」趨勢爆發，2026上半年出海授權高達997億美元，逼近去年全年規模。加上14家醫藥公司第二季營收成長率可望超20%，行業龍頭產品持續放量並已擺脫燒錢階段，迎來獲利兌現期，具備極高的配置價值。

AI股步入盈利兌現期 輪證部署宜看開價質素

在衍生工具實戰方面，花旗上市結構性產品部副總裁麥穎儀剖析了最新資金流向，指出南向資金（北水）持續流入港股，當中科技龍頭（如騰訊、阿里）及高股息央企成為主要買入目標。她指出，市場已由「AI概念炒作」進入「AI盈利兌現」階段，生科股及半新IPO熱潮亦正強勢回歸。

麥穎儀提醒，投資者在使用認股證及牛熊證時需了解其特性。認股證對引伸波幅敏感，而牛熊證則具備強制收回機制但低時間值損耗。她特別指出，挑選輪證時「成交額高不代表產品條款更好」，投資者應着重發行商的開價質素，例如買賣價差是否夠窄，以及引伸波幅表現是否穩定，以減低隱含交易成本。

嚴守「90/10」黃金比例 掌握三大交易邏輯

至於具體操盤心法，「投機先要溫功課」版主劉栢言指出「交易」與「投資」的邏輯大有不同，並總結出三大核心交易邏輯，包括均值回歸、趨勢延續、以及支持阻力存在。

在資金風險管理上，劉栢言建議投資者嚴守「90%與10%」的資金分布黃金比例，即是將90%資金投放於穩健的ETF，僅運用10%資金作輪證等投機操作。他表示，只要維持50%勝率及「1:3」的風險回報比，單靠這10%的資金便足以創造整體+12%回報，並將破產風險降至接近0%。展望下半年，他建議對AI 上游公司採取「炒波幅」策略，下游公司博取「價值修復」，而AI實境應用則適合作「長線部署」。

（資料由客戶提供）