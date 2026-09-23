專家訪談 | 富達國際料美息或再加3至4次　看好AI等四大投資主題

中東戰局待穩定，美國聯儲局三年以來首次加息，富達國際宏觀團隊預期，通脹仍是市場面臨的主要挑戰，故上調美國出現再通脹情境的機率至60%，高於7月底預期的50%。富達國際基金經理暨多元資產研究部聯席主管 George Efstathopoulos表示， 目前市場有預計聯儲局將在明年首季前再加息3至4次，與他個人看法貼近，更預計有機會在首季後繼續加息。

料美息明年首季前再加3至4次 其後或續加

George Efstathopoulos表示， 龐大財政赤字、供應鏈風險及通脹壓力持續，將令債券市場，繼續面對較具挑戰性的投資環境。在此環境下，不能單純依賴傳統股債配置，傾向對存續期風險維持審慎看法，並透過股票、實物資產及精選收益機遇尋求回報及分散風險。

他建議，投資者可透過四大主題捕捉增長及收益機遇，包括環球本土市場收人、金融行業崛起、實物資產，以及AI大趨勢。當中在面對高息環境，在經濟活動保持韌性下，金融業前景值得留意。該既可提供增長潛力及收益來源，也有助於科技股波動加劇時，提升投資組合的分散風險效果，當中尤其看好美國金融股、希臘金融股及日本銀行股。日本銀行業更受惠於利率正常化進程及盈利能力改善。

就算中國拋售美債，但全球金融機構、基金需求都很大，因此如果債價下跌，將會吸引全球金融機構入市，無法打擊美國金融市場。（路透社）

預計債券市場繼續面對較具挑戰性環境

同時，Al 仍然是看好的長線增長主題之一，AI資本開支週期仍有進一步擴展空間。儘管美國整體企業投資相對溫和，但AI 相關資本開支持續帶動各行業的投資需求。值得注意的是，投資視野並不局限於美國大型科技企業，更涵蓋整個AI生態系統，包括美國半導體企業、韓國科技企業，以及機械人與自動化相關企業等。

與此同時，AI發展需要配合龐大的電力及基建設施投資。透過主動管理及重視估值紀律的投資方式，有助發掘相關機遇。配合金融業、本土市場增長及實物資產等投資主題，AI將成為推動投資組合增長的重要支柱，讓投資者在毋須犧牲收益的情況下，同時把握資本增值及收益潛力。

看好韓國科技企業及美半導體等

另外，全球經濟日益分化，企業收人與本地需求愈來愈息息相關，而非單純受惠於環球經濟增長。各國的財政刺激措施、行業政策、供應鏈本地化，以及針對性的改革計劃，均為市場帶來不少被忽略的投資機遇。在此背景下，建議投資者可採取更具選擇性的投資策略，聚焦能夠受惠於本土市場增長動力的企業。例如在中國內地、日本、美國及德國市場當中，以本地收人為主的企業及中型股，有望受惠於當地政策支持及經濟增長帶來的機遇。

在實物資產方面，在通脹較高的環境下，實物資產的表現往往與傳統債券不同，可發揮分散風險作用。富達策略目前的實物資產配置包括黃金、鈾及潔淨能源相關股票。雖然一些利好黃金的短期因素有所減弱，但政府債務攀升、財政擴張、通脹風險持續及典行需求增加等結構性因素，仍為金價提供支持。

富達國際看好黃金長期走勢。（網絡圖片）

看好黃金長期走勢

另一方面，全球電氣化及數碼基建發展所需的大量實體投資，推高了銅的需求。隨著能源安全的重要性日益提升，帶動對環球潔淨能源企業的投資，以把握相關長遠增長機遇。