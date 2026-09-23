數字銀行︱大象首設實體地舖　周末也營業提供「溫馨面對面」服務

本港數字銀行首設實體地舖，大象銀行宣布，將於 10 月15日於銅鑼灣開設全港首間數字銀行G/F 本地辦事處，由純線上數碼服務，拓展至線下實體服務。

進駐銅鑼灣 為首家數字銀行設實體地舖

大象銀行稱，銅鑼灣實體店樓高兩層，佔地逾1,600平方呎。該行表示，數字銀行的發展不止於線上服務的便捷與效率，更要以客戶需求為核心，提供具溫度的服務體驗。透過融合全天候數碼服務與面對面專業支援，該行讓客戶在不同場景下，均能享有銀行服務。實體店亦會成為本行聆聽客戶意見、深化客戶信任及推廣金融知識的重要平台，拉近該行與客戶的距離。

該行又指，為配合不同客戶的時間安排，實體店星期一至日均會營業，營業時間為上午 10 時至晚上 9 時，將為客戶提供開戶流程指引、手機應用程式功能講解，以及賬戶、交易操作支援等服務。同時，店內亦會為有線下身份驗證需要的客戶提供協助，客戶只需提前一天透過手機應用程式預約，便可到店辦理「智安存」解鎖及更改流動電話號碼等事宜。該行並將因應業務發展，發揮實體店優勢，為客戶帶來更多元化的服務。

大象銀行首設實體地舖概念圖。

迎新獎包括足金擺件及88厘定存加息券

大象銀行行政總裁兼執行董事胡偉表示，數字金融為客戶帶來極大便利，而溫馨專業的面對面溝通，亦是建立客戶信任的關鍵一環。該行實體店不僅是一個服務據點，更是希望讓每一位客戶的聲音得以被傾聽、需求被看見、感受被悉心呵護，期望透過有溫度的服務，讓客戶更安心、更有信心地使用數字銀行服務。

為慶祝銅鑼灣實體店開幕，該行宣布，推出限定優惠及精彩活動，當中包括價值 50 萬港元的足金「金象獎」擺件，以及 88 厘港元定期存款加息券。另外，由即日至 12 月 31 日，合資格新客戶使用專屬邀請碼成功開戶，可享總值逾1,000港元的五重迎新禮遇，涵蓋18厘港元定期存款加息券、贈股、現金券、簽賬回贈等多項禮遇。