五年規劃｜證監公布行動綱領　推數碼資產新發牌制　研代幣化黃金

證監會今日（23日）公布落實《香港首個五年規劃》及行政長官2026年《施政報告》的策略行動綱領的主要措施。行動綱領圍繞多個核心政策目標，分為「短期」及「中期至長期」兩個階段推進，旨在進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位，並深化與內地及全球市場的互聯互通。

領展官網圖片。（linkreit.com）

南向通增人幣櫃枱 房託印花稅獲豁免

在人民幣發展、資產及財富管理與風險管理方面，證監會短期內將在滬深港通南向交易下推出人民幣交易櫃台，並擴大資產管理產品系列。同時，將修訂《單位信託及互惠基金守則》，以及修訂房地產投資信託基金（REITs）私有化及協議計劃的規例。為促進市場流動性，當局將推出將非住宅物業轉入房託基金的印花稅豁免。

此外，證監會計劃於2027年內為「互換通」推出新的參考利率，並支持國際及內地金融機構在香港設立區域或全球總部及風險管理業務，加強金融人才培育與跨境交流。

中長期方面，證監會將擴大不同種類及資產類別產品以人民幣計值、交易及結算的範圍，發展人民幣對沖工具，並擴大人民幣外匯期貨產品系列。

當局亦會鼓勵內地、香港及海外長期資金配置於港交所買賣基金（ETF），推動內地公募基金及保險基金透過滬深港通投資於香港ETF，並加強與其他市場的基金互認安排及監管合作，推動投資產品互掛上市或跨境銷售。

引「一帶一路」企業來港 檢視GEM及特專科技規則

為提升市場效率，短期措施包括與相關監管機構合作推出「房託通」，與港交所及持份者設立固定收益及貨幣交易平台，以及實施T+1結算週期。

當局亦會推行跨市場計算按金，擴大合資格非現金資產範圍並降低費用；容許期貨結算公司及聯交所期權結算所接納中國國債作為已結算衍生產品交易的抵押品。此外，將實施無紙證券市場制度，並就提升上市機制競爭力進行第二階段諮詢，檢討特專科技公司上市制度及《GEM上市規則》。

中期至長期措施方面，證監會將優化各項互聯互通機制，制定與國際接軌的固定收益產品發行及交易常規標準，並考慮設立中央對手方以結算回購交易。

當局亦計劃提升本地股票及債券中央證券存管機構之間的互聯互通，延長交易時段，並加強衍生產品生態系統。

為吸引更多企業來港，將促進海外企業（包括「一帶一路」及東南亞企業）作雙重主要上市及第二上市，推進將哈薩克斯坦符合資格的交易所納入認可證券交易所名單，並於2027年就精簡招股章程披露規定進行諮詢。

金價：圖為2006 年5 月30 日，南非傑米斯頓（Germiston）的蘭德精煉廠（Rand Refinery）展示的金條。（Reuters）

推數碼資產新發牌制 研代幣化黃金及RWA監管框架

在大宗商品方面，短期內將支持由香港特區政府建立的黃金中央清算及結算系統，優化場外衍生工具監管制度以支持實物大宗商品交易，開發以人民幣計價的黃金及商品產品。中長期將建立綜合黃金生態系統，加強內地與香港期貨交易所之間的聯繫。

「金融+」方面，證監會將推動在完善管治架構下負責任地採用人工智能，推出新的數字資產發牌制度，並繼續每年共同主辦綠色周，與內地合作擴大綠色金融活動規模。

中長期將在適當情況下，就代幣化投資產品（包括代幣化黃金及其他現實世界資產）制定監管框架，並支持香港可持續披露生態圈的發展。

加強金融安全保障

為保障金融安全，短期內將推行數碼資產託管監察、CrypTech市場監察及反洗黑錢能力，透過穩固的監督及執法保障金融安全。同時會加強公眾防騙教育，從源頭減低受害機會，並加強與內地監管機構的合作。

中長期而言，證監會將在監管監察、網絡安全及反洗黑錢監察系統中，運用包括人工智能在內的科技，全面提升金融體系的韌性。