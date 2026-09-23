威華達控股：重磅布局AI算力賽道　雙輪驅動重塑成長曲綫

當下，全球人工智能産業迎來技術落地與規模商業化的關鍵拐點。AI大模型持續迭代，全行業數智化轉型提速，算力作為AI核心底層基礎設施，已成為驅動數字經濟高質量發展的核心動能，也是全球産業與資本重點布局的黃金賽道。



重磅交易落地，一步到位切入AI算力核心賽道

9月21日，威華達控股（00622.HK）發佈重磅公告，擬以每股2.70港元向Nova Scope Ventures Limited發行11.8億股新股，總對價約31.86億港元，以此引入AI戰略股東特斯聯。

交易完成後，特斯聯關聯主體Nova Scope將持有威華達控股14.53%股份，威華達控股、特斯聯將各自持有雙方合資平台光智特科約一半權益。

光智特科作為雙方合資平台，注冊資本34億人民幣。本次交易被列為威華達控股長期重大投資，是其快速切入AI產業的戰略機會，雙方將依靠各自產業及技術優勢達成深度戰略協同，深化AI産業布局。

據公告披露，光智特科為領先的AI基礎設施、算力租賃、模型服務及智能體應用供應商，自主研發推理引擎及異構計算系統，可跨不同生態系統、集群及雲端平台調度算力。同時，該公司具備承接各類規模項目的能力，並已完成多個旗艦項目。

此外，該公司客戶覆蓋多個行業，包括互聯網、汽車、能源及電訊等領域，積累了穩定的優質客戶資源與成熟的商業運營體系，為威華達跨界切入AI賽道、業績釋放築牢堅實基礎。

金融主業穩健增長，算力布局打造全新增長引擎

威華達控股深耕金融領域多年，搭建了完善的持牌金融服務及投資控股體系，業務涵蓋證券經紀、保證金融資、資産管理等板塊，經營體系成熟、風控機制完善，具備極強的經營韌性與抗周期能力，金融主業根基穩固。

本次跨界交易，是威華達控股至關重要的戰略升級舉措，其意義體現在多個維度。一方面，公司透過合資平台布局的AI算力業務可與公司成熟的金融服務板塊形成深度戰略協同。

另一方面，多元並進的業務組合能夠有效緩釋單一金融業務的固有弱點，抵禦市場周期波動、宏觀環境變化與政策調控帶來的業務衝擊，平滑公司整體盈利曲綫，提升經營穩定性與抗風險韌性。

更為重要的是，本次交易讓威華達控股借助合資平台一步到位獲得算力與AI領域技術團隊、穩定運營的智算中心項目資源與紮實的行業客戶基礎，大幅壓縮AI算力産業的能力積累與商業化落地周期，加速培育第二增長曲綫，把握國內AI算力產業高速發展的窗口期。

長遠來看，伴隨光智特科算力項目陸續投産達效、逐步進入業績收穫期，威華達控股將持續分享AI算力業務的成長紅利，推動市場對公司的估值邏輯與估值體系重塑，充分打開公司長期想像空間。

從産業宏觀趨勢觀察，全球AI商業化進程持續提速，全行業數智化轉型帶動智算集群、算力調度、大模型推理等服務需求爆發，AI算力產業長期景氣度明確。據IDC預測，2030年全球AI基礎設施總投入將達1.21萬億美元，產業紅利持續釋放，市場增量空間廣闊。

威華達控股憑藉穩健的金融主業基礎，借助本次交易正式切入高成長的AI算力賽道，實現傳統金融資本能力與前沿算力産業資源的融合。

未來，公司將通過業務資源整合，充分釋放金融與算力板塊的協同效應，把握國內AI基礎設施建設浪潮，挖掘智算産業商業價值，以雙輪驅動模式，推動公司邁入全新的發展階段，其長期成長潛力，備受市場期待。