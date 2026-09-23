證監會落實五年規劃　南向通人幣櫃枱、房託通齊於明年落地

證監會行政總裁梁鳳儀今日（23日）在傳媒簡報會上，闡述如何將《香港首個五年規劃》及2026年《施政報告》的政策方向轉化為市場成果。她公佈多項具體時間表，包括南向通納入人民幣價格交易目標於明年7月1日前落地，「房託通」目標明年上半年落地，而精簡招股章程的市場諮詢則計劃於2027年上半年展開。

重點措施及時間表：

人民幣生態圈：南向通納入人民幣價格交易，目標明年7月1日前落地。將增設人民幣計價黃金、貨幣及商品期貨產品。

（左）證監會行政總裁梁鳳儀、證監會主席黃天祐。 （記者黃文琪攝）

房託通：目標明年上半年落地。

國債抵押品：香港結算及期權結算所預計今年11月起接納中國國債作保證金抵押品（目前OTC Clear保證金中，國債及政策債已佔約19%）。

互聯互通：內地保險資金投資港ETF已於本周一（9月21日）正式登陸；將持續擴大ETF通「60/40」產品及基金互認。

市場效率：2027年上半年諮詢精簡招股章程；研推T+1結算週期、引入中央對手方跨市場保證金及每手買賣單位改革。

證監會主席黃天祐強調，融入國家發展充分體現中央對香港的期望，香港連接內地與國際資本的橋樑角色不但未被削弱，反而變得更重要。

被問到策略行動綱領中「短期」與「中長期」的具體界定。梁鳳儀回應指，「短期」的目標是可以在一年內做到的，例如黃金及人民幣計價產品；而「中長期」則涉及需要時間建立的生態圈。