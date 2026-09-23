證監會擬精簡招股書章程　明年上半年諮詢　強調非削減披露

證監會計劃於明年上半年就精簡招股章程展開市場諮詢。行政總裁梁鳳儀今日（23日）在傳媒簡報會上強調，此舉旨在整合法定披露與上市規則中的重疊條文，提升效率而非削減披露。面對新股市場操縱及虛假需求問題，她表明證監會正研究修例引入「有條件交易」，避免一刀切停牌，並會嚴肅處理違規行為。

研修例增「有條件交易」 免一刀切停牌

對於是否暫停問題公司交易，梁鳳儀表示，若暫停交易，已買入的散戶將無法退出，蒙受損失；但若繼續交易，又可能誤導新投資者入市。

因此，證監會正進行修例，希望提供更多監管工具，例如引入「有條件交易」，要求公司披露更多信息，避免每次都要「一刀切」叫停上市公司買賣。她強調，希望未來有更多手段和工具，不需每次都用最極端的方式去停止交易。

（左）證監會行政總裁梁鳳儀、證監會主席黃天祐。 （記者黃文琪攝）

精簡招股書非削減披露

對於2027年諮詢精簡招股章程會否影響IPO質素，梁鳳儀解釋，目前法定披露要求與上市規則存在不少重疊甚至矛盾之處。今次整合併非削減披露，而是將重複的內容合併，設立中央資料庫，讓上市申請人只需按一套規則披露，提升效率及清晰度，「整合後內容質素會更加高。」

對於延長交易時段，梁鳳儀表示，港交所已完成相關系統升級（如夜期），交易時間由凌晨三點延長至凌晨五點。她強調，延長交易時段涉及不同持份者利益，需要進行市場諮詢，會視乎市場意見再推進。

續嚴打IPO操縱行為

針對近期市場關注的上市公司操縱股價及新股虛假需求問題，梁鳳儀強調，證監會對此非常重視，「雖然是少數，但絕不姑息，不會讓一小撮人影響整個市場聲譽。」

她指出，自去年底已對上市申請文件質素及保薦人要求作出清晰指引，情況已見改善。她強調，這並非系統性風險，但監管絕不會忽視。若發現失當行為，證監會將動用權力執法。