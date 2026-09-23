專家訪談｜恒生投資降中港股評級至看淡　唯仍存AI等三大機遇

港股持續波動，今日﹙23日﹚恒指更失守25000點。恒生投資最新給予中港股市看淡評級，較早前持平有所下調。恒生投資董事兼投資總監蘇浩程解釋，中港股市方面主要由於在經濟上，零售市場未見有更多刺激政策支持，故此給予低配建議。不過，當中也存投資機遇，包括綜合型指數、高息股及AI主題股。



蘇浩程預計，聯儲局僅將於年尾前再加息一次。（GettyImages）

料聯儲局僅年尾加息一次 美股評級上調至看好

而美股則由中性上調至看好，蘇浩程表示，由於美國為石油淨出口國，預計受地緣政治風險影響較低，加上企業盈利仍屬穩健，美股基本面也料屬穩健，故上調評價。

美國聯儲局啟動三年來首次加息，蘇浩程預計，聯儲局僅將於年尾前再加息一次，明年則將按兵不動。他解釋，此次加息較可能是為了及時遏抑通脹回升而調整利率水平，未必會重演2022年大幅及連續加息的情況。現時通脹遠低於當年高位，而聯儲局自 2022年已縮減資產負債表約 2.2萬億美元，亦降低進一步大幅收緊流動性的必要。

恒生投資董事兼行政總裁黃勁峯（左）；旁為該行投資總監蘇浩程。﹙顧慧宇攝﹚

建議個人財富中維持5至10%黃金配置

他表示，展望未來數月，環球市場存在投資機遇，但回報分化及波動將持續。恒生投資對全球股市、債市整體持中性看法。股市方面，相對看好美股及全球科技股，對亞洲新興市場、日本股市持中性看法，相對看淡歐洲及中國股市。債市方面，維持看好亞洲投資級債券，對主權債及亞洲高收益債券持中性看法，並相對看好中短存續期美元債。另外，建議在個人財富中維持5至10%黃金配置。

他指出，現時AI 龍頭企業具有更高的利潤率、穩健資產負債表及現金流，投資亦更集中於實際算力與應用。內地 AI 在政策支持、本土化需求、及成本效益方面具獨特優勢，與美國及北亞市場互補。

以恒生指數為代表，目前港股整體的實際市盈率大約12倍，並受南向資金、盈利回升、AI 與先進製造業發展、活躍新股市場，以及人民幣潛在走強等因素支持。因此港股兼具增長、價值及收益配置作用。不過，投資者仍需留意關稅與地緣政治或會推高通脹、聯儲局延長加息、AI投資回報不及預期，以及內地監管或政策力度不足等風險。