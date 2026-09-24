專家訪談 | 星展降恒指目標至26000點　料滬深300年化回報7.5%

港股持續波動，更失守25000點，星展香港研究部董事兼香港/中國股票市場策略師應毓華表示，近期已下調未來12個月恒指目標價至26000點，原本預測為28000點。目前內地經濟轉型，內需零售市場表現疲軟，需要相關支持政策，才能利好市場氣氛。相較港股，會更看好A股，因後者估值更為吸引。



料滬深300指數至2040年化回報達7.5%

星展香港執行董事兼研究部主管林子津表示，預期至2040年，滬深300指數將升至9,500點，為投資者帶來7.5%的年化總回報率。

他指出，目前仍維持今年中國GDP增4.5%預期。根據該行增長模型預測，未來15年，中國GDP平均增長率約為3%，中國正步入經濟增長與資本市場發展的新階段，未來經濟增長將呈現明顯結構性分化，發展模式由規模驅動擴張，轉向更重視生產效率、科技創新及資本效率。人工智能（AI）、先進製造、綠色科技、醫療健康及新型消費模式正重塑經濟格局，會看好這些板塊在港股及A股的表現。

看好AI等多個板塊 推平保及寧德時代等個股

星展又預計，隨着中國經濟逐步成熟並邁向中等發達經濟體，其證券化率（按股市市值佔本地生產總值百分比計算）將逐步與其他主要市場接軌，至2040年有望達到96%。盈利增長、企業管治改善帶來更高股本回報率（ROE）、政策支持，以及來自不同投資者群體的持續資金流入，將支持市場進一步擴張。

該行並公佈2040領軍企業完整名單，上市公司方面包括寧德時代、百濟神州、阿里巴巴、中芯國際、匯川技術、微創醫療、機械人、連連支付、中國平安、地平線、金風科技。而非上市公司則包括華為海思、字節跳動、深圳大疆、創新科技、康諾思騰。