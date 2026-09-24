華夏基金一炮過推3隻ETF　包括亞洲首隻HALO主題產品　下周三掛牌

本港ETF市場，愈趨熱鬧。華夏基金（香港）宣布，一炮過推出3隻全新交易所買賣基金（「ETF」），覆蓋高息、HALO（Heavy Assets, Low Obsolescence）及成長主題

。華夏指出，市場情況多變，面對利率、政治風險、AI變革帶來的不明確性，有關ETF分別聚焦增長、收息及韌性三方面，希望做到「又有收益，又安心」。

3隻基金的首次發售期為9月25日至28日，並將於9月30日﹙三﹚在香港交易所正式上市，設有港元、美元及人民幣交易櫃枱。

華夏基金（香港）宣布，一炮過推出3隻全新交易所買賣基金。

高息ETF以預測股息作重心

華夏基金（香港）副總裁李星宇（Chris）指出，與坊間高息ETF不同，華夏富時港股高息ETF 採用領先指標，以預期股息率作為揀股的最主要準則，餘下則是股價的穩定性，以避開陷阱，例如因股價急瀉而令股息率上升、一次性派息因素，又或派息比率超過150%。他稱，該ETF目標是年化7厘股息回報，選股每半年檢視一次，從約300隻股中選出50隻，「本港同類ETF大約5、6厘息，因此產品具競爭力！」

講及亞洲首集 「HALO」主題ETF，他稱，目前不少投資者皆有投資AI股，而該ETF正好作為對沖，「無咁易被AI取代，偏重資產。」

至於香港成長ETF，追踪50家香港上市公司，每季揀一次股。其成分股可涵蓋工業、公用事業、醫療保健、金融、能源、消費及房地產等領域的企業，按自由流通市值加權，單隻成分股權重上限為9%。

華夏基金（香港）副總裁李星宇。

甘添︰料半年後能加入互聯互通機制

今次華夏3隻ETF，在設計階段以符合ETF互聯互通相關要求為目標，希望在未來給內地投資者提供更豐富的全球資產配置工具。

華夏基金（香港）行政總裁甘添，此次推出的產品，既包含聚焦香港本地的策略，亦設有跨市場的產品方案，充分彰顯了香港連接中國與國際市場的樞紐角色。他估計，上述3隻ETF 半年後能加入互聯互通機制，但他強調產品並無限於某一市場的投資者，不只面向內地險資，也面向本地及東南亞。

不過，他亦指，北水為本港股市帶來流動性，相信未來五年中國更多新質生產力公司來港上市，將有更多內地資金經合規渠道來港，他對本港ETF市場充滿信心。

華夏基金推出三隻全新交易所買賣基金（“ETF”），名為華夏富時港股高息ETF、華夏港美HALO ETF及華夏富時香港成長股票ETF。永明資產管理（香港）有限公司擔任投資顧問。