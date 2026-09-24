周創建全年多賺11%　金融服務最大貢獻　末期息33仙兼再派紅股

周大福創建（0659）公布截至2026年6月30日止全年業績，公司股東應佔溢利按年增長11%至23.926億元，每股基本盈利0.53元，按年升8%。建議派發末期普通股息每股0.33元，連同中期息每股0.28元，全年普通股息總額為每股0.61元，按年增加約6%至28億元。集團同時再建議按每十股獲發一股紅股的基準發行紅股，以提升股份流通性。



金融服務首度成最大貢獻來源

期內，集團整體應佔經營溢利按年穩步增長3%至45.906億元。金融服務板塊應佔經營溢利上升19%至14.747億元，首度成為集團應佔經營溢利的最大貢獻來源，主要受惠於周大福人壽合約服務邊際釋放增加。

周大福人壽盈利質素進一步提升，合約服務邊際釋放按年上升21%至13.68億元，扣除再保險後的合約服務邊際結餘增加22%至113億元。新業務價值按年增加30%至13.08億元，新業務價值利潤率由30%上升至37%。年化保費按年增長7%至35.40億元，新業務保費則增加74%至93.33億元。資產管理規模按年上升17%至約1,064億元。於2026年6月30日，周大福人壽在香港風險為本資本制度下的備付能力充足率微升至285%，內含價值按年增加12%至284億元。

集團亦策略性拓展財富管理平台，於2025年11月完成收購uSMART的13.05%權益，並於2026年7月完成收購晉羚集團有限公司的65%權益，進一步強化提供全方位財富管理方案的能力。

周大福創建公布截至2026年6月30日止全年業績，本公司股東應佔溢利按年增長11%至23.926億元。（資料圖片）

道路板塊大致持平 物流下跌13%

道路板塊錄得應佔經營溢利14.428億元，按年大致持平。穩定表現主要受惠於人民幣匯率正面波動、融資成本下降，以及唐津高速公路（天津北段）交通流量穩步上升。然而，不同區域交通流量復甦步伐不均，加上山西太原至古交公路（古交段）自2025年4月完成出售後不再提供盈利貢獻，部分抵銷上述利好因素。可比較日均交通流量及路費收入按年減少約1%。

物流板塊錄得應佔經營溢利6.45億元，按年減少13%，撇除中國內地物流物業遞延稅項撥備的影響後下降10%。中鐵聯集盈利貢獻持續增長，部分緩解亞洲貨物物流中心溢利下降的影響。於2026年6月30日，亞洲貨物物流中心出租率由2025年12月31日的75.2%顯著回升至84.5%。集團年內收購位於東莞、上海、寧波及常州的四個物流物業，並於2026年9月完成收購浙江嘉興市另一個物流物業，物流物業組合擴展至十三項，總可出租面積約1,505萬平方呎。

建築手頭合約增至627億元 港怡醫院增長強勁

建築板塊年內取得總值約169億元的新合約，於2026年6月30日手頭合約總值按年增加7%至627億元，剩餘待完成工程總值維持於349億元。惟盈利能力受到項目利潤率受壓影響，應佔經營溢利溫和下降4%至6.889億元。

設施管理板塊錄得應佔經營溢利8,780萬元，按年減少1%。港怡醫院錄得穩健增長，收入保持上升，EBITDA按年顯著上升15%，對集團應佔經營溢利貢獻增至超過四倍。啟德體育園自2025年3月開幕至2026年6月30日已吸引超過2,000萬人次到訪，舉辦近150項主要國際及本地體育及娛樂活動，啟德主場館及啟德體藝館使用率接近90%，啟德零售館出租率達約87%。

港怡醫院錄得穩健增長，收入保持上升，EBITDA按年顯著上升15%，對集團應佔經營溢利貢獻增至超過四倍。（資料圖片）

策略性投資溢利增6% 拓展人工智能數據中心

策略性投資板塊應佔經營溢利增加6%至2.514億元。集團年內透過發行22.18億元於2028年到期的0.75%可交換債券，旨在將其於首程控股的投資變現。集團亦與聯盛新能源合作，於芬蘭開展電池儲能系統項目，首個項目裝機容量為30兆瓦/65.2兆瓦時，預期於2027年第一季度投入營運。

集團積極拓展數碼基建領域，已訂立協議收購河北省懷來人工智能數據中心項目的70%權益，計劃機電力容量達50兆瓦，其中30兆瓦已建成並已簽訂長期租賃協議，交易預計於2026年第四季度完成。集團亦已投資於江蘇省一個已全面投入營運的人工智能數據中心項目，擁有超過50兆瓦機電力容量。此外，集團已訂立協議收購馬來西亞柔佛州人工智能數據中心項目的40%權益，設計可支援超過70兆瓦機電力容量，預計於2027年第一季度投入營運。

債務淨額降20% 淨負債比率降至28%

集團財務狀況維持穩健。於2026年6月30日，可動用流動資金總額約313億元，包括現金及銀行結存約208億元，以及備用已承諾銀行信貸額約105億元。債務淨額按年下降20%至117億元，淨負債比率由37%下降至28%。債務總額由348.618億元減少至324.152億元，平均借貸成本年利率維持約4.1%。固定利率債務佔總債務比例維持在68%的有效水平。

集團繼續維持多元化融資渠道，已就「2026年熊貓債券計劃」獲得批准，可發行不高於人民幣50億元的債務融資工具。聯合資信評估股份有限公司再次確認本公司「AAA」級，評級展望為「穩定」；株式會社日本格付研究所亦連續第三年授予本公司外幣及本地貨幣長期發行人「A+」級，並將評級展望由「穩定」上調至「正面」。