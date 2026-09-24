長隆直擊｜智元推具身智能項目　逾300部人形機械人進駐樂園

隨著AI研發狂飆，人形機械人無疑為2026投資熱話。8月宇樹科技登陸上海科創板，首日暴漲至1100人幣，惟上市11天價格便遭腰斬。這意味著，除了概念投資外，人形機械人的商業化場景亦成為投資者愈來愈關心的問題。



週四（24日），另一內地機械人龍頭智元創新（AGIBOT）在珠海宣布與長隆合作，於橫琴長隆飛船樂園啟動大型具身智能應用項目。隨著智元第20,000部人形機械人交付，逾300部機械人投入樂園及酒店運作為本次發布的亮點，也成為具身智能機械人應用場景例子。



人形機械人 最需要 市場化訂單

智元高級副總裁、通用業務部總裁王闖強調，此次雙方是購買合作而非租賃合作，目前已簽訂十年戰略合作協議。他認為，目前人形機械人最需要的是市場化訂單，並能在現實應用中收集數據，提升機器人模型能力的平台。

逾300部機械人投入遊園 涵蓋問答、表演等場景

這批機械人將應用於文娛表演、科普教育、導覽指引等七大核心場景。園內，遊客可以觀看機械人大、小型表演，成為樂園娛樂體驗的一部分。此外，遊客亦可以與其進行打乒乓球等遊戲互動。

同時，部分機械人會進行導覽，給遊客提供方向、介紹展覽並解答問題，普通話、廣東話和英文均可適應。為支援大規模機械人在樂園持穩定運作，中國移動（0941）亦為該項目建立了專用5G-A網絡。

機械人服務偶現「卡頓」

為了提升項目沈浸感和安全性，智元稱此次使用的機器人做到了360度全向感知。不過，現場服務仍有意外發生。首先，由於室外環境嘈雜，對話交互仍會出現卡頓、無回應等情況。受限於技術，機器人目前只能做到一對一問答，無法同時處理多方信息。

此外，機械人在現場進行對打表演時，亦出現了「倒地不起」的蝦碌情況。而為了應對此類安全及續航問題，每一人形機械人都會有專人在旁負責。談到這個問題，智元王闖解釋，「現在每3個機器人會配備1個操作人員，長期目標是10個機器人配1個人。」不過他預計，仍會在一段時間內保持目前配置。

王闖對此解釋，由於正式簽約到落地只有一個月間隔，調配300多個機器人、上百個點位工作量極大，目前仍處於調試階段。