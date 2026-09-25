貿發局馬時亨訪陝西　望更多當地企業借港融資及國際化

香港貿發局主席馬時亨聯同中華聯誼會會長鄭翔玲於周三至周五(23日至25日)訪問陝西，先後與陝西省委書記趙一德、西安市委書記蒿慧傑舉行會談，並考察秦創原創新促進中心及西安高新區，出席「雙城記，創未來──西安高新區—香港科創企業經貿交流會」。

香港貿發局主席馬時亨聯同中華聯誼會會長鄭翔玲於周三至周五(23日至25日)訪問陝西。

馬時亨與趙一德會面，圍繞科創成果轉化、金融對接及企業出海三大關鍵議題深入交流。雙方均對陝港合作前景充滿信心，認為陝西產業基礎雄厚，香港國際平台優勢突出，兩地深化對接，有助服務國家高水平對外開放。

馬時亨高度評價陝西在科技創新、航天航空及低空經濟等產業領域的發展，並指出兩地在相關範疇合作空間廣闊，尤其是陝西省近年大力推進科技成果轉化「三項改革」，圍繞科技成果管理、人才激勵及成果轉化機制創新持續深化改革，有效加快科研成果從實驗室走向市場，推動科技創新與產業發展深度融合。

他提到，香港特區行政長官早前率團訪問中亞，已帶領陝西有色金屬集團、天潤科技等企業拓展當地市場。今次代表團亦匯聚金融、投資、科創等香港業界代表，將支持陝西企業用好香港平台走向世界；未來貿發局將組織更多香港企業來陝，對接陝西企業需求，攜手共同發展。馬主席並指出，目前陝西在港上市企業約十餘家，仍有提升空間，期望更多優質企業借助香港國際金融中心優勢開展融資及國際化。

訪陝期間，代表團考察秦創原創新促進中心、陝西空天動力研究院，並走訪高新區科創企業，了解科技成果轉化及先進製造的最新進展。

香港貿發局總裁張淑芬稱，歡迎陝西企業利用香港作為連接國際市場的橋樑。

馬時亨在「雙城記，創未來──西安高新區—香港科創企業經貿交流會」致辭時強調，作為陝西科技創新和高新技術產業發展的重要引擎，西安高新區滙聚眾多高成長科創企業，是陝港合作的重要策略夥伴和企業出海的重要基點。貿發局將以西安高新區為合作基點，進一步推動更多科技企業與香港金融及專業服務機構對接，共同出海。

香港貿發局總裁張淑芬在交流會主題發言中指出，歡迎陝西企業利用香港作為連接國際市場的橋樑，同時也是內地創新成果進行國際化轉換的平台。而貿發局更能作為內地企業出海專班核心成員，以「出海全球通」對接企業需求、專業服務與海外項目落地，協助陝西企業透過香港高效、穩健走向全球。