存保計劃迎20周年　受保障存款額增7倍至3.65萬億元

存款保障計劃（存保計劃）將於2026年9月25日迎來20周年。20年來，保障額由2006年的10萬港元上調至2011年的50萬港元，再於2024年進一步提升至80萬港元。兩次上調的幅度皆高於同期的累積通脹，因而提升了實質的存款保障價值。受保障存款總額也增加了七倍，由2006年的4,520億港元攀升至2025年的36,560億港元。現時，存保計劃為92.5%的存戶提供全額保障，與國際標準一致。



存保計劃迎來20周年，受保障存款總額也增加了七倍，由2006年的4,520億港元攀升至2025年的36,560億港元。

保障額已提升至80萬元

同時，自2016年起採用總額發放方式釐定補償金額，將發放補償的目標時間由42日，大幅縮短至七日。而自2021年起新增電子支付方式（包括轉數快）發放補償，相較於僅使用實體支票，可將補償發放流程進一步縮短一至兩日。

另外，存保計劃的公眾認知度由2006年的67.2%提升至近年約80%，而公眾信心度亦於2025年創下86.7%的新高，反映香港存款保障委員會（存保會）推動公眾更多認識存保計劃的持續工作卓有成效。

補償發放流程縮短一至兩日

存保會主席劉燕卿表示，存保會作為存款守護者在過去二十年一直竭盡所能，致力讓存戶存得安心。隨着存保計劃開展新篇章，期待計劃的角色進一步深化，繼續為存戶提供保障及香港銀行體系穩定作出貢獻。

存保會總裁陳羿表示，一個具有成效和效率的存保計劃，對維繫公眾對銀行體系的信心至關重要。存保會會繼續努力，確保在瞬息萬變的金融環境中，存保計劃持續有效地發揮其關鍵功用。