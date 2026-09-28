會財局與證監會將雙方監管合作　擴至持牌機構及基金財務滙報

會計及財務匯報局與證監會簽署一份新的《諒解備忘錄》，將雙方的監管合作擴展至監察上市實體財務滙報及相關審計工作以外的領域。

新的《諒解備忘錄》涵蓋持牌法團、證監會持牌虛擬資產服務提供者、證監會認可基金及註冊開放式基金型公司的財務及合規滙報，以及其核數師所進行的相關審計及鑑證工作。此外，《諒解備忘錄》亦就資料共享、個案轉介、互相協助，以及在雙方共同關注的監管事宜上協調檢查及調查工作訂立全面框架。

會財局主席孫德基表示，這份《諒解備忘錄》標誌着會財局與證監會長期合作夥伴關係的一個重要里程碑。透過提供更清晰的協作框架，雙方將能進一步提升維護公眾利益的能力，並支持香港金融市場持續保持韌性及長遠競爭力。

證監會主席黃天祐指出，加強與會財局的合作，以將本港多元金融生態系統內更廣泛的實體及活動涵蓋在內，將確保監管更為全面，從而提升市場誠信，並鞏固香港作為值得信賴的國際金融中心的地位。

會財局行政總裁賴翠碧稱，可靠的財務滙報及審計，是維護市場誠信及鞏固投資者信心的重要基石。會財局與證監會深化合作及加強資訊共享，將有助雙方更早識別新興風險，並更有效地履行法定職責及作出應對。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這份《諒解備忘錄》為其與會財局的合作提供更有力的監管支持，確保監管工作能夠因應市場動態而不斷演進。深化不同金融領域的監管合作，對維持財務滙報質素，以及增強全球投資者對香港監管體系的信心至關重要。