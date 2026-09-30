無懼網購　Pro Runner打造精品跑鞋專門店獲大新支持

旺角波鞋街的繁盛，承載著幾代香港人的回憶。然而，本港的運動用品及鞋類市場一向「弱肉強食」，競爭激烈。做實體店，除了捱貴租、承受沉重的營運成本，還要隨時迎來零售巿場競爭與消費趨勢的轉變。在這樣的經營環境下，《Pro Runner》創辦人謝建文 （Alvin）肩負的不僅是一盤生意的盈虧，更是家族心血的傳承。他深明實體零售業的困境，經營初期也曾經歷迷惘與困難。面對坊間鬥平、貨品種類繁多及存貨複雜的困局，他毅然決定破釜沈舟，為家族老店尋求突破。



接手家族業務 打造精品跑鞋專門店

談起創業初衷，Alvin 眼裡閃爍著對家族傳承的執著：「2014年，當我接手父母創立逾30多年的運動用品店時，看著那些熟悉的貨架，已深深感受到傳統實體零售業的樽頸。」因此，他心底萌生一個清晰願景 — 不再隨波逐流，而是要精益求精。他決定以功能性最強、品質最高的跑鞋為核心，將老店轉型為精品式跑鞋專門店《Pro Runner》。

「與其在大眾巿場割喉競爭，不如走出去發掘一片藍海。」在這份信念驅動下，團隊四出尋覓高質素卻鮮為人知的小眾品牌，透過差異化策略，專注服務對生活品質有追求、對產品有高要求的跑手。這份堅持，正如Alvin所言：「《Pro Runner》代表的是專業、獨特與信心。」

Pro Runner創辦人Alvin於12年前接手家人經營的運動用品店，決心改革，將老店重新定位成為一間精品式跑鞋專門店。

Pro Runner共有9間門市，遍布於港九新界各區大型商場，租金所費不菲。

「以人為本」理念與營運管理挑戰

確立清晰的理念，成功為品牌注入靈魂。Alvin堅信冷冰冰的交易留不住客人，唯有「以人為本」的溫度才能贏得人心。他認為零售並非單純的買賣，而是體驗的累積與關係的建立。Alvin強調：「零售的本質從來都不只是貨品，核心永遠是『人』— 包括顧客、前線同事，還有整個服務團隊。」因此，公司透過精簡架構讓溝通更直接坦誠。在推介產品時，《Pro Runner》亦秉持「世界上沒有最好的跑鞋，只有最適合的跑鞋」的信念，強調不同品牌與技術均值得跑者用心感受，廣泛的選擇能令客人找到最符合要求的產品。

然而，理想很宏大，零售市場卻很實際。要做到「選擇豐富」，背後往往隱藏著沉重的營運挑戰。Alvin苦笑著吐露零售業的心酸：「賣鞋最大的難題是要保持款式齊全、尺碼齊備，這意味著龐大的存貨。加上供應商付款條件愈來愈嚴格，有些要求30天內付款，甚至貨到前付款或需繳付按金。再加上鋪租、入貨、裝修、員工薪金，每項都是支出，現金流壓力非常大。」

經營實體店貨量款式及尺碼一定要齊，讓顧客慢慢選購，所以入貨付款需要大量資金營運，令Alvin大傷腦筋。

運動鞋存貨需要大量空間，倉庫租用成本高，同樣是一大壓力。

覓得同行夥伴 穩住現金流大步向前

正因如此，靈活的資金流是實體零售店的命脈。做生意就像跑馬拉松，除了靠自己的堅持，更需要一個了解你節奏的同行夥伴。

「傳統零售最大的痛點，就是很難拿出抵押品作借貸。幸好在最需要資金周轉的時候，找到大新銀行成為我們的銀行夥伴。」Alvin 回憶申請中小企貸款的過程，感覺就像找到一個合拍的隊友：「有中小企貸款專員全程為我跟進，我只需提交租約、銷售發票等證明文件，短時間內便順利獲批貸款。這筆貸款來得及時，幫我們在疫情後穩住陣腳，更有勇氣去擴充和推動品牌升級。」

此外，Pro Runner 的團隊經常要到外地採購，以往需要預先到找換店兌換外幣、攜帶現金出國。大新營商多貨幣 Mastercard 扣賬卡可以直接在公司戶口扣賬，簡化報銷流程，隨時隨地追蹤支出，減少人手對帳，讓團隊更有效率。

大新銀行的328中小企貸款，成功幫助Alvin解決資金問題，由一間分店擴充至九間。

總結與大新銀行的合作經驗，Alvin以運動比賽作比喻：「做生意猶如落場比賽，一位好的銀行夥伴就像運動員身邊的醫生，在你稍有不適時給予即時支援，讓你有信心繼續向前衝。」他特別讚賞大新銀行的中小企貸款專員：「有活力，做事爽快。第一次見面時已為我們公司做足資料搜集，並提供多個合適的貸款方案。後續的文件處理效率亦非常高，令我們在不同的發展階段都能獲得最適切的支持。」

一路走來，挑戰與突破互相交織，讓《Pro Runner》逐漸站穩巿場。現時門市已覆蓋主要消費群，下一階段將與不同品牌合作舉辦跑步活動，進一步強化《Pro Runner》作為跑步文化平台的角色。Alvin充滿期盼地表示：「跑道漫長，我們希望能繼續與銀行夥伴並肩作戰，靈活運用資金支援，一齊推動跑步文化作長遠發展。」

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(資料及相片由客戶提供)