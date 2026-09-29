財經視野｜光通信罕見集體暴跌　到底怎麼看？

9月28日，國內光通信板塊遭遇罕見的集體重挫。A股通信設備、電子元件、光纖、半導體板塊跌幅顯著。長飛光纖、烽火通信、亨通光電、中天科技、華工科技等多隻股跌停，中際旭創、新易盛、天孚通信等巨頭均跌超8%。

港股方面，長飛光纖光纜跌幅更是一度超過17%，中際旭創H股也跌了12.5%。

暴跌背後，有多重利空因素在三天假期後共同疊加，其中分量最重、殺傷力最強的，無疑是美國參議院提交S.5548法案，即擬禁止聯邦國家安全系統採購中國光模塊的法案。

一個很核心的矛盾是，法案直接約束的NSS採購，在頭部廠商收入裏佔比極低，商業數據中心也根本不在限制範圍內，且立法本身也還處在最初階段。為什麼市場反應會如此劇烈？

01 今天光通信股的暴跌，至少有四條線在同時收緊。最核心的引信是S.5548法案。

9月25日，四名跨黨派參議員聯合提交了《保護國家安全系統免受中國光收發器影響法案》，這份由跨黨派參議員聯合提交的提案，直接點名中際旭創、新易盛兩家中國龍頭，禁止其進入美國聯邦國家安全系統採購體系。

真正讓市場緊張的，不是它當下限制了多少訂單，而是它釋放的信號：美國對中國AI產業的圍堵，正在從上游晶片、算力設備，向中游的光通信核心器件蔓延。

市場怕的是「這只是開始」，後續限制範圍會一步步擴大。

光纖賽道的獨立導火索，是亨通光電的定增預案，擬募資不超過66.36億元，其中「新一代光纖研發及生產項目」和「內蒙古光學高端光學新材料建設項目」合計投入超16億元，直指光纖預製棒及特種光纖產能擴張。

這一下勾起了市場對光纖行業舊周期的集體記憶——上幾輪行情裏，只要頭部廠商集中擴產預製棒，一兩年後必然是供給過剩、價格戰開打、毛利率跳水。於是資金幾乎條件反射式地先跑為敬了。

真正讓下跌放大的，是高位籌碼本身。

光通信是這一輪AI行情的核心主線，板塊累計漲幅巨大，獲利盤非常厚。中秋假期前本身就有資金有避險兑現的需求，利空只是給了一個集中出逃的理由。

高位籌碼一旦鬆動，止損盤跟着出來，跌幅自然就被放大了。最後還有一個輔助因素：甲骨文AI數據中心交付延期的傳聞。

雖然和國內光通信企業沒有直接關係，但它擾動了市場對全球AI資本開支節奏的預期。作為光通信最核心的下游，算力建設節奏哪怕只是放緩的預期，都會壓制整個板塊的風險偏好。

但情緒過後，終究要回到一個最根本的問題：這份法案，到底能造成多大的實質影響？

02

很多人一看到「點名制裁」就本能按「全面脱鈎」定價，然後就立即應激反應式的恐慌踩踏拋售，他們甚至都沒有深入理解該法案的具體規則是什麼。

其實真翻開S.5548的文本就會發現，它的約束邊界，其實劃得非常死。

首先，該法案的限制對象非常具體，它管的只有美國聯邦政府的國家安全系統（NSS），說白了就是軍方、情報部門、涉密政務系統這一塊的採購。

法案並不涵蓋私營部門數據中心，不涉及商業AI基礎設施，不針對電信網絡。

換句話說，法案切割的是「聯邦政府直接採辦」這條軌道，而中際旭創、新易盛近年來營收暴增的核心驅動力來自AmazonAWS、Google、Meta和Microsoft等北美網路巨頭的AI數據中心建設。

這兩條軌道在法律屬性上完全不同。法案設計本身，也有很大商榷的空間。

長達5年過渡期，意味着即使法案最終成法，也不會立即生效。同時豁免機制雖然標準模糊，但至少在形式上為替代產品不足的情況留了口子。

還有，立法程序更遠未走完——委員會聽證、修訂、參議院表決、眾議院通過文本一致的對應法案，每一步都可能改變法案的最終形態。不僅時間會很長，最終會變成什麼樣都難以確定。

按傑富瑞的最新研報說法，該法案目前更多隻是「政策噪聲」。我們不妨來算一筆賬：頭部廠商到底有多少收入，會被這份法案直接影響？

中際旭創上半年海外收入佔比94.82%，美國客戶貢獻了約六成營收，但幾乎全是雲廠商和AI企業，來自聯邦政府NSS系統的訂單，連零頭都算不上；

新易盛海外收入佔比更高，接近98%，北美市場佔七成以上，核心客戶同樣是商業科技公司，沒有顯著的政府類業務；

天孚通信作為上游器件廠商，海外收入佔比約55%，根本不直接對接美國政府採購體系，直接影響基本為零。

簡單說，法案直接限制的市場，在三家頭部企業的總收入裏佔比都不足5%，對當期業績的硬衝擊，幾乎可以忽略不計。

這也是為什麼花旗、傑富瑞等外資機構，還有國內主流券商，第一時間給出的判斷都是「直接影響很小」。

其實真正值得關注的不是法案本身，而是商業客戶的預防性合規行為。

美國聯邦立法在「國家安全威脅」措辭旁直接點名兩家企業，這種政治信號的傳導效應，可能讓部分與國防或政府業務存在關聯的美國企業客戶，出於規避感知風險的考量，主動減少或轉移訂單。

但這不是法案的直接約束，而是一種「自我審查」式的間接衝擊。即便這種間接傳導發生，其量級與全面禁令也完全不在一個維度。只要限制範圍不擴大至私營商業數據中心，行業的核心增長邏輯就不會被破壞。

03既然直接衝擊有限，為什麼市場還是這麼慌？

本質上大家真正在問的是：

地緣政治的壓力，會不會徹底改寫光通信的產業邏輯？

首先要明確一個基本事實是，

中國四家頭部廠商合計佔全球光模塊供應約三分之二，整體產能佔全球80%以上，

這

是美國沒法輕易脱鈎的現實約束。

美國本土不是沒有光器件企業，Coherent、Lumentum都有技術能力，但產能規模和製造效率，跟中國廠商完全不在一個量級。就算立刻全力擴產，五年之內也建不成能替代中國的完整供應鏈。

真要是全面封禁，最先受影響的是美國自己的AI數據中心建設進度。這構成了全面禁令的硬約束。

也正因為如此，美國科技產業界一直在反對「一刀切」。

訊息技術產業協會已經正式致函FCC，明確反對將光通信產品整體納入貿易限制，理由就是供應中斷會直接損害美國AI的全球領先地位。

谷歌、微軟、亞馬遜這些頭部雲廠商，都是穩定供應鏈的受益者，也是最強的遊說力量。

甚至連美國本土的上游晶片廠商，也不支持全面脱鈎——中國光模塊廠商本來就是他們最大的客戶，封禁等於砍自己的訂單。

產能、產業利益、AI進度，這三重約束，決定了全面封禁商業數據中心的概率非常低。

其實法案限制的是NSS，市場恐慌的是全面脱鈎。

法案本身只碰了極小的政府市場，但市場直接按照「未來一定會擴大到商業數據中心」的遠期情景來定價，把三到五年維度的潛在政治風險，提前兑現成了當期的股價下跌。

這也解釋了為什麼「實質影響很小」卻「跌幅很大」——高位板塊的定價，本來就交易的是預期。

當預期裏突然多了一筆地緣風險，估值自然要先下一個台階。

再看光纖這一條支線。

市場擔心擴產帶來過剩，本質是用上一輪周期的經驗，套這一輪的產業階段，但兩者已經不是一回事了。

上一輪光纖周期，需求完全由國內運營商集採主導，運營商壓價能力極強，產能一放就容易打價格戰。

但現在多了AI數據中心這一整個增量市場，G.657.A1/A2這類高端特種光纖的需求爆發，而這類產品的技術壁壘、良率要求、客戶認證門檻，都遠高於普通的G.652.D光纖。

不是說建一條預製棒產線，就能轉產做高端貨的。

更何況產能落地本身就需要時間。新建一條預製棒產線，從設備採購、安裝調試到良率爬坡形成穩定供給，老牌廠商至少要兩三年，新進入者周期更長。

這也是為什麼瑞銀敢逆勢發布看好長飛光纖H股深度研報的原因。

研報大幅上調2026—2028年盈利預測至91億、156億和191億元，目標價上調至330港元。瑞銀賭的不是光纖永遠漲價，而是「AI重塑需求結構」這個邏輯沒破，高端光纖的供需緊張，至少還能延續到2027—2028年。

04 結語

總的來說，這一波光通信的集體暴跌，不是產業邏輯崩塌了，是高位獲利盤、地緣風險預期、產能周期擔憂、節前避險情緒四重因素共振的結果。

情緒的成分，遠大於基本面的實質衝擊。AI算力建設帶動高速光通信需求增長的核心成長邏輯，並沒有因為這份法案發生本質變化。

但市場的定價邏輯變了一點，以前只給成長溢價，現在要計入一筆長期政治風險溢價。

短期來看，情緒的消化不會一蹴而就，後續只要有相關的政治消息出來，板塊還會反覆波動。同時估值中樞可能會比前期有所下移，畢竟多了一筆風險溢價。（全文完）