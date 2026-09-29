Anthropic已遞招股書去年蝕3200億　80頁揭AI風險︰或會類似勒索

Anthropic遞交的IPO招股書披露，2025年在算力與基礎設施上的支出達73.3億（美元，下同），較2024年增加兩倍，總營運支出為126.5億，算力支出逾半數。計劃未來繼續投入逾5,000億。招股書風險部分長達80頁，明確警告其AI模型可能產生「災難性乃至生存性威脅」，甚至可能抵制關機或操縱資訊。



豪擲5180億美元升級算力 25%營收靠兩客戶

9月28日，據路透社獲取的招股書顯示，2025年Anthropic營收增長12倍至近46億，同期營運虧損從2024年的29.8億擴大至80.6億。

具體而言，近420億﹙約3,276億港元﹚的淨虧損中，約340億為非現金會計費用，反映的是此前融資安排中可轉換為股權的工具的公允價值提升，而非經營性現金流出。截至2025年12月31日，公司持有現金、現金等價物及短期投資合計202.8億。

招股書同時揭示了若干商業風險：近四分之一的營收來自兩家客戶，且多數大客戶並未簽訂長期合約，隨時可能削減或停止採購。

此外，招股書亦顯示，Anthropic計劃未來數年在雲端運算、算力及基礎設施方面投入5180億，而上市後普通股股東的實際話語權將受到大幅限制。七位聯合創辦人將透過一個名為「Founder LLC」的新實體，持有關鍵事項上50.1%的表決權。

2026年6月11日，圖為美國人工智能企業Anthropic的標誌。（Reuters）

估值劍指2萬億 IPO或推遲至11月中後

Anthropic此次IPO目標估值超過2萬億美元，而僅在今年5月，該公司自身對估值的預測還停留在9650億。短短數月，估值預期已翻逾一倍。

此次IPO若成行，將成為2021年以來美國市場表現最強的上市案例之一。參考SpaceX 6月的IPO，這家公司上市首日股價大漲19%至160美元，但目前已回落至約147美元，令投資者對高增長公司的高估值保持審慎。

2026年9月28日，SpaceX旗下星艦（Starship）從美國德州「星基地」（Starbase）發射升空。（Reuters）

同時，此次上市計劃正值AI股與晶片股近期遭遇拋售之際，將進一步考驗市場對AI投資熱情的承受能力。華爾街見聞此前提及，Anthropic的公開募股時間可能推遲至美國11月中期選舉之後。

有分析人士亦認為，AI領域第一家完成上市的純正標的將為整個行業的估值體系樹立基準，也將為此前等待多年的投資者提供直接入場AI賽道的渠道。

80頁招股書警告AI威脅

值得注意的是，在這份261頁的招股書正文中，風險因素一節長達約80頁，幾乎是業務描述部分48頁的兩倍。相比之下，SpaceX的277頁招股書中，風險部分僅約38頁。

Anthropic在文件中明確警告，其AI模型可能表現出「自我保護行為」，包括「抵制關機」、「隱瞞或操縱資訊」以及「類似勒索」的行為，並指出「高度先進模型的開發及用例擴展，可能進一步增加模型造成危害的風險」。

公司還坦承，模型亦可能在訓練過程中發展出意想不到的能力，而這些能力「可能直到模型部署並引發重大安全事件後才會被發現」。公司安全研究員Evan Hubinger近期更估計，未來十年內AI導致人類死亡的概率超過10%。

儘管如此，Anthropic在安全領域的實際投入規模並未在文件中披露。公司表示，以今年7月某一周為例，其AI研究所用算力中約有6%用於安全工作。公司認為，安全投資的商業回報目前尚不明確，但同時表示：市場會對可靠、值得信賴且安全的AI系統予以回報。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

創辦人表決權達50.1% 普通投資者受限

Anthropic的獨特公司治理架構亦是招股書中亮點。據文書顯示，公司將繼續以特拉華州公益公司（PBC）身份營運，同時新設「Founder LLC」實體，由七位聯合創辦人組成。這一實體持有F類股票，在關鍵公司事務上享有總表決權的50.1%，包括部分董事選舉等重大議題。

相對而言，面向普通投資者發售的A類普通股每股僅有一票，但在上述架構下，實際影響力將大幅受限。招股書也坦承，這一架構可能導致某些決策「與短期、中期或長期的財務利益及業務表現相衝突，從而對A類普通股價值產生負面影響」。

7位創辦人中，CEO Dario Amodei與其妹妹、公司總裁兼董事長Daniela Amodei是核心人物。2025年，Dario薪酬約為1800萬，Daniela為1640萬，均以股票和期權獎勵為主。兩人及其他聯合創辦人已承諾，將其個人所持Anthropic股權的80%用於慈善事業。

Anthropic董事會另有四名成員，將由公司設立的"長期利益信託"選舉產生，現任受託人包括前美聯儲主席Ben Bernanke（本·伯南克）和國家安全專家Richard Fontaine。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

AI巨頭競賽：OpenAI是最大對手

Anthropic在AI領域面臨來自多方的激烈競爭，其中最主要的對手是OpenAI。目前，兩家公司在企業客戶、頂尖人才及華盛頓政策影響力方面展開全面角力。據悉，OpenAI已於今年6月秘密提交IPO申請，預計最遲於2027年初完成上市。

Anthropic由一批因公司治理與AI安全理念分歧而離開OpenAI的研究人員於約五年前創立，並於2023年3月發布首個大型語言模型，與OpenAI直接競爭。此外，該公司還與SpaceX旗下xAI、Alphabet旗下谷歌及Meta在AI基礎設施領域展開爭奪。

Amazon與谷歌是Anthropic早期的兩大戰略合作伙伴，雙方均向其注入數十億投資，同時為Claude模型的訓練與部署提供雲端運算基礎設施支持。