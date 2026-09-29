華僑香港首八月財管業務增逾40% 　明年望升雙位數增聘百名員工

OCBC華僑銀行（香港）今日宣布中環分行隆重開幕，並試行推出「宏富理財私人客戶」服務，將高淨值客戶服務延伸至香港。符合資格並於 OCBC 華僑銀行香港維持港幣 800萬元或以上理財總值的客戶，均可享用有關服務。

試行推出「宏富理財私人客戶」服務

OCBC 華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊表示，今年年首八個月，香港零售業務的財富管理收入按年增長超過40%，預計全年增幅相若，而明年更希望錄得高雙位數增幅。人手方面，明年預計增聘零售業務的前線人員約100人，當中客戶經理數目料為60至70人，而今年增聘了約30至40個客戶經理。

OCBC 華僑銀行大中華區總裁兼華僑銀行香港行政總裁王克表示，香港一直是亞洲重要的財富管理中心，亦是集團其中一個重點市場。中環分行開幕及宏富理財私人客戶服務試行推出標誌著該行在香港業務發展的重要一步。透過結合本地專業能力與集團區域網絡，將因應客戶不斷演變需要，協助他們把握亞洲各地的機遇。該行將繼續深耕香港市場，支持客戶實現財務及人生理想。

OCBC 華僑銀行香港零售銀行業務主管李貴莊。

明年料增聘60至70個客戶經理 今年增聘30至40個

OCBC 華僑銀行環球個人金融服務主管郭斯強表示，宏富理財私人客戶服務是集團財富管理策略重要一環，能夠更完善地滿足客戶目益多元的財富管理需要。自 2018 年於新加坡及馬來西亞推出以來，相關服務已建立穩固基礎。如今將這項服務擴展至香港，進一步強化新加坡與香港兩大財富管理樞紐的優勢，並把握亞洲區內持纖增長財富管理機遇。

李貴莊表示，在投資回報以外，香港高端客戶愈來愈重視專業及可靠的理財建議，涵蓋財富保值、流動資金管理、退休規劃、醫療健康需要及下一代財富傳承等範曉。透過融合個人化財富管理、身心健康服務及區域網絡優勢，宏富理財私人客戶服務旨在於客戶財富及人生旅程的不同階段，協助他們實現財務、家庭、生活及身心健康方面的理想。

她指出，作為財富與健康理念重要一環，OCBC 華僑銀行香港與富樂醫療集團合作，為合貸格客戶提供專屬一對一營養師諮詢、健康評估、跨境醫療轉介及區域健康管理支援。客戶成為宏富理財私人客戶後，毋須另行符合其他門檻，即可享用營養師諮詢服務。

另外，中環分行也新增兩層客戶空間及以身心健康為主題的宏富理財私人客戶貢賓室，並設有大型 3D LED 外牆及互動客戶體驗區。