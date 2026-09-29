北都｜許正宇帶團金融業現場考察　稱業界從來都不只是見證者

財經事務及庫務局（財庫局）局長許正宇今日（29日）帶領本地金融業界代表團考察北部都會區（北都），聽取北部都會區統籌辦事處及相關園區公司介紹區內的最新發展和建設進度。代表團成員包括來自資產管理、私募投資、保險、會計及金融科技等多個領域的高層管理人員，以及金融監管機構的高層代表。

許正宇與金融業界代表團一行參觀了港深創新及科技園（即河套香港園區）、古洞北新發展區和洪水橋／厦村新發展區三個北部都會區核心發展區域，深入了解各區的產業布局及潛在的投資與融資機遇。

透過實地考察三個園區，代表團對河套深港科技創新合作區「一河兩岸、一區兩園」的獨特發展優勢，與毗連的新田科技城的協同發展，包括支援北都大學城的建設；古洞北新發展區已逐步成型的區內基礎設施和房屋發展；以至洪水橋／厦村新發展區高端專業服務及物流樞紐的策略性定位，特別是其鄰近前海的地理優勢有了通盤掌握。

其間，他們探討了金融服務在支援科技創新及項目融資方面的角色；古洞站、北環線和古洞北新發展區房屋發展規劃，以及各類項目發展上的資金融通需求；各項產業如洪水橋產業園、片區開發和大學城的最新發展，以及未來龐大的發展潛力。

許正宇考察期間表示：「行政長官剛公布的《香港第一個五年規劃》中開宗明義指出，『金融是香港的根本和最大的優勢』。北都作為香港未來發展最重要的新引擎，正是落實『金融＋』戰略與實體經濟『雙結合』的最佳實踐場景。一直以來，香港金融業界在推動香港整體發展的道路上，從來都不只是見證者，而是策略轉型的重要推手。我們安排是次考察，目的正是讓金融業界率先掌握最新資訊，務求全面推進金融業與實體經濟的融合發展。」

「北都建設與金融資源的投放必須緊密結合。善用市場力量與社會資本，為北都的基礎設施、商業項目及園區提供多元兼可持續的資金支持，是政府提速提效加快發展的關鍵戰略。這也是我們全力推動香港由『金融的城市』走向『金融賦能的城市』的最鮮活體現，以金融為引子，助力科技、綠色、民生等方面的發展。」

截至今年7月，獲立法會財務委員會撥款與北都相關工務工程已超過1,800億港元，展現政府對北都基建發展的堅定支持。此外，政府會向港深創新及科技園有限公司、洪水橋產業園有限公司和新田科技城有限公司三間園區公司各注資100億元，並預留100億元以貸款方式支持洪水橋大學城校園區的發展，以引導市場力量加快發展項目。

同時，2026年《施政報告》已表明會加大吸引長期資本投資北都，深化「金融＋北都發展」對接。由香港金融管理局（金管局）與香港銀行公會成立的「北部都會區金融諮詢工作小組」目前已有23家銀行參與，為進駐北都的企業度身訂造融資方案，精準支持北都發展。

許正宇補充說：「我們財庫局亦正聯同金管局研究，在現行的銀行業資本要求框架下，如何在融資方面助力園區公司和資助大學等政府關聯機構於北部都會區的發展，從而釋放更多融資彈性以推進北部都會區相關項目。此外，保險業風險為本資本制度經優化後，將由今年十二月三十一日起為北都在內的基礎設施投資提供資本優惠待遇。我們預期這項新措施會釋放更多保險資金投入北都發展下的基建項目。」

代表團成員認為是次考察深化了業界對北都定位及商業發展潛力的認識，為金融業界後續參與北都不同領域的投資項目做好戰略鋪墊。