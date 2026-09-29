人行下調PSL利率0.25厘　將「六張網」建設納入支持領域

人民銀行宣布，在充分發揮各項存量政策效能的基礎上，決定進一步調整完善幾項貨幣政策工具，為經濟平穩增長、高質量發展和金融市場穩定運行創造適宜的貨幣金融環境，推動經濟持續向新向優向好發展，支持「十五五」實現良好開局。

一是下調抵押補充貸款(PSL)利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%，更好激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。

二是擴大抵押補充貸款支持領域。將水網、新型電網、算力網、新一代通訊網、城市地下管網、物流網等「六張網」建設納入抵押補充貸款支持領域，引導政策性銀行加大對「六張網」建設的金融支持，助力擴大有效投資，深入挖掘內需潛力。

三是增加科技創新和技術改造再貸款額度2,000億元(人民幣‧下同)，並將該項再貸款支持比例統一從60%提高至100%。調增後，科技創新和技術改造再貸款額度從1.2萬億元增至1.4萬億元，且支持比例更高，有助於引導銀行加大對中小科技型企業貸款投放，更好地支持企業擴大重點領域設備更新投資。

四是增加支農支小再貸款額度5,000億元，其中民營企業再貸款額度增加3,000億元。調增後，支農支小再貸款和再貼現額度從4.35萬億元增至4.85萬億元，其中民營企業再貸款額度從1萬億元增至1.3萬億元，將進一步激勵地方法人銀行加大對涉農、小微企業，尤其是中小微民營企業的信貸支持。

人民銀行又稱，將繼續根據宏觀經濟運行情況、物價走勢和宏觀調控需要，綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，引導調控好利率水平，服務實體經濟高質量發展。