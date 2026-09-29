彭博︰中國開始提供低息貸款　幫助國有企業支付欠款

彭博引述知情人士透露，中國已開始提供低息資金，籍此幫助地方政府關聯企業支付拖欠賬款，從而加大力度修復企業資產負債表，並掃除制約投資的一大障礙。

他們表示，中國央行設立了一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低成本資金。由於相關決定尚未公開，知情人士要求匿名。他們說，這項工具旨在鼓勵銀行貸款給大多是國企的地方政府融資平台（即城投公司），還有其他地方政府關聯企業。

知情人士還稱，有別於中國央行其他「結構性工具」為符合條件的金融機構設定了可用金額上限，這項再貸款未設限額，而是將按需提供資金。銀行目前已然可以向央行申請這項資金。中國央行尚未正式公佈這項工具，也未將它與其他再貸款計畫一並列出。

報道稱，目前對於政府相關欠款的規模，各方估算不一。據中誠信國際研究院估計，已形成拖欠的政府相關應收賬款有4.5萬億元（6,700億美元），相當於逾3%的GDP。

推出這項再貸款工具，意味著中國央行將在化解拖欠款項方面發揮更大作用。這類欠款已在經濟中引發連鎖反應，擠壓企業現金流，並損害企業與政府開展業務的信心。此舉也表明，在經濟放緩加劇並亟須撬動投資之際，財政政策與貨幣政策之間的協調正在加強，以支持經濟。

中國央行沒有立即回應彭博新聞社的置評請求。

知情人士又稱，這項安排旨在幫助企業支付拖欠承包商和供應商的款項。這一安排的具體細節此前未見報導，但在8月中國國務院發布的一份聲明中曾被簡要提及。

聲明沒有進一步說明細節，但透露地方可以利用專項再貸款等政策。與此同時，政府承諾要實施好「加快加力」清理拖欠企業賬款行動。此前一個月，中共中央政治局已要求官員「常態化」解決企業賬款拖欠問題。在中國前所未有的投資下滑進一步惡化之際，這是政府為提振企業信心採取的最新舉措。