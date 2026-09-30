聯儲局控通脹承諾提振　美元指數9月累升近2%　惟漲勢或現疲態

隨著聯儲會再度聚焦於抑制通膨，推動利率預期和美債殖利率上升，美元勢將創下6月以來表現最佳的一個月。



美元空頭重新考慮倉位

彭博美元指數9月上漲1.9%，觸及兩個月來最高水平。強勁的美國經濟數據和通膨風險加劇對美元構成提振。伊朗戰爭導致能源價格居高，並將美債殖利率推至歷史高位，30年期殖利率達到2002年以來最高水平。

市場目前預期聯儲會將在未來12個月加息近1個百分點，這將進一步提振美元。

「美元走勢繼續受到美國經濟數據的指引，」道明證券外匯策略主管Jayati Bharadwaj向彭博表示。「美國經濟數據的意外表現將是短期內美元走勢的方向信號，也決定了聯儲會加息幅度是否能貼合市場預期。」

9月16日，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在聯邦公開市場委員會（FOMC）為期兩天的會議結束後舉行記者會。(Reuters)

報道指出，聯儲會三年來首次加息後引發美元漲勢，之後得到政策制定者鷹派言論的支持。聯儲會理事Michael Barr周二重申，可能需要進一步加息才能抑制通膨。同樣，紐約聯儲行長John Williams也表達了類似觀點，他說再加息一次「或許在今年晚些時候是適宜的，有助於通膨率更及時地回歸目標水平。」

不斷擴大的利率差和強勁的美國經濟成長，也迫使美元空頭重新考慮倉位。摩根士丹利最近放棄長期以來對於美元將在2026年下半年走弱的觀點。

交易員現在密切關注定於周五公佈的9月就業報告，這份數據將檢驗市場對激進貨幣緊縮政策的預期。美國周三還將公佈8月個人消費支出價格指數，這是聯儲會青睞的通膨指標。

些指標表明美元的漲勢可能已現疲態。（Unsplash@ Alexander Mils）

美元的漲勢或已現疲態

全球通膨風險居高，但並非所有經濟體都具備承受更大幅度加息的能力。利率路徑差異的預期正在左右美元兌其他主要貨幣的走勢。

除日圓外，G10貨幣在9月兌美元均出現貶值。日本當局干預外匯市場的風險上升，以及市場預期日本央行將進一步加息，這些因素都在支撐日圓。

不過，一些指標表明美元的漲勢可能已現疲態。衡量美元動能的指標周二攀升至70以上，表明美元可能已經超買。9月24日，彭博美元相對強弱指數也已進入高估區域。

「我們認為美元開始顯露疲態，」CIBC Capital Markets策略師Noah Buffam表示。

高盛集團全球外匯和利率預測主管Kamakshya Trivedi預計，美元將在當前區間內波動，並預測聯儲會僅將在10月再加息一次。