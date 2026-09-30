工銀亞洲舉辦首屆香港大學生金融科技創新大賽　推動金融科技發展

本港近年積極推動創科發展，銀行界也不遺餘力「助攻」。其中， 中國工商銀行全國大學生金融科技創新大賽「工行杯」今年首次在港設立賽區，由中國工商銀行（亞洲）舉辦第十七屆「工行杯」暨「第一屆（2026）香港大學生金融科技創新大賽」（「大賽」），鼓勵香港大學生活用專業知識，探索金融科技的創新應用。優勝隊伍除可獲得獎金及實習機會外，亦將晉身「工行杯」全國總決賽，與來自全國各地的優秀隊伍交流競技。

工銀亞洲稱，「第一屆（2026）香港大學生金融科技創新大賽」由該行主辦，獲財經事務及庫務局及香港金融管理局擔任指導機構，香港12所大學擔任支持機構，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學、香港城市大學、香港浸會大學、香港都會大學、嶺南大學、香港樹仁大學、香港教育大學、香港恒生大學及聖方濟各大學，合力打造具影響力的本地年度金融科技青年盛事。

中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干博士表示：「中國工商銀行（亞洲）一直積極配合國家科教興國戰略，並支持特區政府推動香港金融科技發展，以及壯大本地金融科技青年人才庫。本次大賽鼓勵全港大學生從金融產品及服務場景出發，就金融科技應用及銀行業務模式創新提出實用方案，為香港青年提供一個對接前沿產業、激發創新潛能的舞台。賽事同時實現與工銀集團的深度聯動，能夠進一步深化內地與香港青年人才交流。」

今屆大賽以「數智銀行、創見未來」為主題，設有科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融、金融安全服務、特色金融服務、財富管理服務、青年群體服務及開放創新服務十大參賽方向。大賽報名通道已正式開放，香港全日制大學學生均可組隊參賽。大賽設有一等獎1組（獎金港幣5萬元/組），二等獎2組（獎金港幣3萬元/組），三等獎3組（獎金港幣2萬元/組）及優秀獎4組（獎金港幣1萬元/組），符合條件的優勝參賽者另獲中國工商銀行（亞洲）實習機會。香港賽區一等獎隊伍更有機會於今年12月赴北京參與「工行杯」總決賽，競逐全國級殊榮。