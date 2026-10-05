聯儲局加息｜美國債息創19年新高　現金、債券、港美股配置攻略

9月16日，美國聯儲局加息25個基點，結果符合市場預期，聯邦基金利率上調至3.75%至4%，而十年期美國國債收益率在議息前已升穿5%，9月24日更一度升至5.14%，為自2007年以來的最高水平，預料利率將維持較高水平一段時間，防守性及穩定收益的投資產品吸引力亦隨之上升。加息週期正式來臨，手頭上的現金可以如何配置？



內文摘要

• 聯儲局於9月16日加息25個基點，聯邦基金利率升至3.75%至4%；10年期美債收益率亦升穿5%，創2007年以來新高。

• 最新點陣圖顯示年內或再加息一次，高息環境料將持續。

• 現金部署：可考慮存款證，鎖定未來半年至一年的收益，但須留意發行機構的信貸風險。

• 債券部署：短年期美國國債能以較低利率風險取得較高收益。

• 股票部署：港股雖受加息情緒拖累，但與加息並非必然掛鈎，投資者可趁市況回落分段吸納。

聯儲局為何在2026年9月加息？三大原因一覽

抑制高企的通脹壓力：美國8月CPI按年上升3.4%，7月核心PCE按年上升3.3%，均高於聯儲局目標的2%。通脹水平持續高企，若利率一如前五次議息會議結果般維持不變，恐引發質疑聯儲局打擊通脹的決心不足，迫使聯儲局加息以遏止通脹預期升溫。

地緣政治影響：因中東局勢仍然不穩，油價依然高企，預料聯儲局將繼續維持鷹派立場，並加息來穩定市場通脹預期。

勞動市場保持韌性：由於8月非農就業新增16.2萬人，約為市場預期的三倍，增長出乎意料，反映勞動市場具韌性，令聯儲局失去繼續按兵不動的理由。

聯儲局加息｜現金部署策略

加息週期下，現金利率一般較吸引，若投資者希望以低風險方式賺取利率收益，可以考慮投資存款證。存款證大多由銀行或金融機構所發行，而且一般被視為較安全的投資工具。由於絕大部分存款證年期均在一年內，年期較短，可用作鎖定未來半年至一年的收益率，投資者可把握加息週期賺取高息。坊間提供存款證的平台不多，而且大多數量有限。當中來自新加坡的投資平台FSM Global則是行內少見的例外，每週提供多張存款證IPO，數目比普遍銀行要多。

存款證大多由銀行或金融機構所發行，而且一般被視為較安全的投資工具。惟坊間提供存款證的平台不多，而且大多數量有限。

聯儲局加息｜債券部署策略

聯儲局最新點陣圖顯示今年內或會再加息一次，短期內未有減息預期，因此利率將在更長時間內維持較高水平。10年期美國國債收益率更一度升穿5%，兩年期收益率亦接近4.7%，有興趣買債券的投資者可考慮投資短年期債券，在承受較低利率風險的同時鎖定較高的收益率。

坊間券商及銀行買債的門檻較高，且透明度低，一般要等待報價才能完成交易。FSM Global旗下的實時債券平台顛覆了傳統債券交易，提供超過40張不同年期的美國國債，所有價格及收益率均為實時，無須等待報價。買美國國債入場門檻更低至100美元，非專業投資者亦可認購。

聯儲局加息｜股票部署策略

通脹升溫、企業盈利表現及經濟溫和增長會影響股市表現，美國加息會吸引國際資金流入美元資產。投資者可能會擔心港元與美元掛鈎下，加息環境有機會影響到港股升跌。今次聯儲局加息後，金管局同步上調基本利率至4.25%，但滙豐等主要銀行暫未上調最優惠利率。然而，回顧2015至2018年的上一輪加息週期，港股表現跟加息並非必然掛鈎。

加息週期令市況動盪，投資者亦可把握股市回落的機會趁低吸納。不同券商可能有隱藏收費，有些聲稱買港股「一世免佣」，然而卻帶有附帶條件，或者只免佣但存在平台費。即使投資者賺取不錯的回報，當中收取的費用亦會吞噬部分收益，投資成本變相增加。FSM Global於2024年推出港股免佣免平台費優惠，絕無隱藏收費及優惠期限，比起坊間大部分券商聲稱免佣，但實際藏有一些隱藏收費。

*數據只供參考，具體收費以各平台實際收費為準

除了佣金外，其實很多券商會收取平台費、最低收費等，亦有部分銀行雖然免存倉費，但如果持續半年不進行交易，就會被收取服務費。

在香港買賣美股的投資者眾多，FSM Global推出了限時迎新優惠，只要輸入「FSMGLOBAL」（必須為全大楷），即可獲得首一個月基金、首兩個月美股及首三個月國債免佣。開戶後推薦朋友開戶，雙方均可獲得獎賞。介紹的朋友愈多，優惠期可疊加，最高可享一年美股免佣優惠。

聯儲局下次議息是何時？ 10月27至28日FOMC會議，結果將於香港時間10月29日凌晨2時公布。 美國加息，香港銀行會否加P？ 金管局基本利率已升至4.25%，但主要銀行暫時未加P。

（資料由客戶提供）