美光Q1指引超預期　但毛利率指引遜色

美光科技第四季度經調整營收542.3億美元，按年增長379%，預估514.9億美元，去年同期113.2億美元；第四季度營業現金流439.7億美元，預估338.7億美元；第四季度調整後運營收益446.4億美元，預估427.5億美元；第四季度經調整毛利率87％，預估86.2％；第四季度調整後每股收益33.42美元，預估31.83美元。

另外，美光預計，2027財年第一季度營收將達到615億美元，上下浮動15億美元，市場預期570.2億美元；非GAAP調整後每股收益為38.15美元，上下浮動1美元，市場預期為35.40美元。兩項指引中值均高於華爾街預期。

公司預計第一財季毛利率約為86.25%，低於第四季度的87%，也低於分析師預期的86.7%，CFO Mark Murphy表示，第一財季預計將是2027財年的毛利率低點。之後全年剩餘季度的毛利率將進一步提高，只是價格上漲速度將趨於温和。

CEO Sanjay Mehrotra表示，行業需求自上一次財報以來進一步增強，公司預計2027年和2028年的內存及存儲供需狀況將明顯緊於2026年。