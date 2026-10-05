大新Sun Life永明合作3周年　卓越服務背後承諾以客為先

香港人生活節奏急促，對理財及保險服務的要求亦不斷提升。今時今日客戶選擇銀保服務時，已不再單看產品回報，而是更重視背後機構的信譽、服務質素及長遠實力。



大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港永明金融有限公司（「Sun Life永明」）深明，單靠產品已不足以滿足客戶需要，更需要專業貼心的理財建議及長遠陪伴，才能建立穩固互信關係。踏入合作三周年，雙方憑藉共同的「以客為先」理念，以及對卓越客戶體驗的堅持，成功結合銀行及保險優勢，為客戶提供更全面的財富管理及保障方案，並獲市場及業界廣泛認同。

夥伴合作增長與業界肯定

面對琳瑯滿目的保險產品，客戶愈來愈重視專業理財建議及長遠服務支援，以照顧人生不同階段的保障需要。植根香港近80年的大新銀行，一直憑藉深厚本地經驗陪伴客戶成長。

談及促成兩大機構攜手合作的契機，大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣（Florence）表示：「與Sun Life永明深化合作，源於雙方擁有一致的以客戶為中心理念，同樣重視長遠關係的建立及卓越客戶體驗。我們結合雙方品牌優勢，以Sun Life永明多元化的人壽、醫療及退休保險產品，配合大新銀行完整的分銷渠道及客戶網絡，為客戶於不同人生階段提供更全面的保障、理財及財富傳承方案。」

銀保合作已並肩同行三個年頭，Florence認為合作的穩定性尤為重要：「對客戶而言，這意味著我們的保障計劃擁有穩定而可持續的後盾。」

要贏得客戶信任，前線持牌財務策劃經理（FPM）團隊功不可沒。他們在客戶諮詢初期，透過全面財務需求分析及深入溝通了解實際需要，並以客戶需求為本提供建議，而非單純推銷產品。這份堅持亦帶來亮眼成果，新造業務年度化標準保費按年增幅逾98%增長*。

Sun Life永明於本年度《彭博商業周刊》「金融機構大獎2026」榮獲新增設的「銀行保險新業務成就大獎」，充分肯定大新銀行與Sun Life永明在銀保合作上的卓越表現，亦反映市場對雙方專業理財建議及全面保障方案的高度認可。

Florence表示：「這個獎項不但進一步提升團隊士氣及服務動力，亦反映銀保雙方持續致力以客戶為先，透過專業理財建議及全面保障方案，為客戶提供值得信賴的服務體驗。」

Sun Life永明銀保業務主管陳詠怡（Libra）指出：「過去三年，透過完善的售後服務支援、緊密的團隊協作，以及一致以客戶為中心的服務理念，成功將合作優勢轉化為實際成果，不僅推動業務持續增長，更協助客戶及家人建立更穩固的財務保障及長遠規劃。」

團隊榮獲《彭博商業周刊》「金融機構大獎2026」頒發的「銀行保險新業務成就大獎」

精準洞察市場 全方位擴展產品組合

為回應客戶不斷演化的需要，大新銀行與Sun Life永明持續擴展產品組合，涵蓋財富增值、健康保障、退休規劃及財富傳承等範疇，協助客戶全面規劃人生不同階段的重要目標。無論是長線儲蓄、人壽保障、危疾及醫療保障，抑或退休收入管理及跨世代財富傳承方案，雙方均致力以專業方案協助客戶及家人建立更穩固的未來。

Libra透露，客戶對退休規劃及財富傳承的需求近年增長尤其明顯：「熟齡客戶普遍已累積一定財富，亦十分重視下一代的未來保障，因此愈來愈關注退休生活規劃及財富傳承安排，這亦成為未來銀保產品發展的重要方向。」

此外，隨着香港人跨境生活及財富管理需求日益增加，市場對產品靈活性、多貨幣選擇及跨境財富規劃方案的需求亦持續上升。

Libra表示：「為回應市場趨勢，大新銀行與Sun Life永明不斷拓展涵蓋財富、健康、退休及傳承的產品組合，並提供多貨幣選擇及海外資產配置方案，協助客戶更靈活規劃未來。展望未來，雙方將進一步豐富保障類產品、高淨值客戶方案及危疾保障產品，陪伴客戶及家人建立更穩固的未來。」

為滿足客戶不斷演變的財富管理及保障需求，大新銀行與Sun Life永明供多元化產品方案，協助客戶進行長遠財務規劃。

專業與科技並行 提升服務體驗

大新銀行與Sun Life永明相信，優質服務來自專業人才與數碼科技的結合。

在專業服務方面，Florence表示：「我們的FPM團隊規模較合作初期增長超過50%，進一步提升專業理財顧問服務能力。隨着客戶對財富管理、保障規劃、退休安排及財富傳承的需求日趨複雜，我們持續加強前線團隊的專業培訓及服務能力。」

她續指，FPM團隊透過深入了解客戶於不同人生階段的財務需要，提供更全面及個人化的理財分析與保障建議，協助客戶制定更切合需要的財富管理方案。同時，團隊亦與Sun Life永明保持緊密合作，持續提升產品知識及專業服務水平，致力為客戶帶來更貼心、更全面的服務體驗。

投保後的售後服務同樣是客戶體驗的重要一環。Florence表示：「我們一直加強與客戶於投保後的互動及跟進，協助客戶適時檢視保障及理財需要，確保相關方案能配合人生不同階段的轉變。」

在科技應用方面，雙方積極鼓勵客戶善用數碼工具及服務平台，結合科技便利與專業支援，打造更流暢及個人化的客戶旅程。

Libra表示：「透過My Sun Life HK客戶網上平台，讓客戶可透過手機應用程式或網上平台隨時查閱保單資料、提交索償申請、管理個人資料及辦理保單服務。除便捷的保單管理及網上索償功能外，平台的SunWallet功能亦進一步提升保單價值管理體驗，讓客戶更靈活掌握保單價值及資金狀況。」

憑著持續優化客戶服務，我們於客戶滿意度方面取得顯著成果。據Sun Life 永明的一項內部調查指，客戶滿意度較去年同期上升 47%，充分體現客戶對我們服務的肯定。

My Sun Life HK客戶網上平台為客戶提供便捷的保單管理服務、數碼互動體驗及無縫的一站式客戶體驗。

協同效應創造長遠價值

展望未來，大新銀行與Sun Life永明將進一步深化銀保合作，持續創造客戶價值。雙方亦將持續投放資源於人才培育、專業能力提升及數碼創新，透過科技應用及數據分析優化服務模式，協助客戶實現長遠財務目標。

*資料來源: 根據保險業監管局2026年首季香港長期保險業務臨時統計數字。

重要聲明

大新銀行有限公司（「大新銀行」）已登記為持牌保險代理機構（保險中介人牌照號碼：FA3022），並為香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）(「永明香港」)之授權持牌保險代理機構及為永明香港分銷保險產品。大新銀行分銷的人壽保險產品均由永明香港承保，並被視為永明香港的產品而非大新銀行的產品。人壽保險產品並非銀行存款或附送人壽保險的銀行儲蓄計劃。

以上資料僅供參考並不包含相關產品的完整條款，並只在香港派發及不能詮釋為提供或出售或游說購買任何保險計劃的要約、招攬及建議。你應按個人或實際需要及財務負擔能力選購相關產品。請於投保任何保險計劃前，必須閱讀、完全明白並接受其相關文件及保單契約內之條款及細則、保障範圍及內容、不保事項、保費、主要產品風險、重要提示、保單紅利（如適用）、投資政策（如適用）等。有關釋義、完整的條款及細則及除外責任的詳情，請參閱保單契約樣本。永明香港將應你要求提供有關文件。永明香港全面負責一切保障及賠償事宜並保留對有關保險計劃申請的最終批核權。保單持有人須承受相關保險公司的信貸風險。若保單持有人於保單初期中止人壽保險計劃及／或退保，其取回的收益金額(如有)可能遠低於已繳付的保費。過往、現時、預計及／或潛在收益及／或回報（例如紅利、非保證可支取現金、利息等）並非保證和僅作說明用途。將來實際所得收益及／或回報，可能低於或高於現時列出的收益及／或回報。如果此資訊與保單契約內容不符，則以保單契約為準。

對於大新銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），大新銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。

(資料及相片由客戶提供)