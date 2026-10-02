唐英年拍賣珍藏靚酒　逾800件拍品涵蓋五大酒莊、窖存數十年

全國政協常委、出自名門世家的唐英年嗜酒，眾所周知，其藏酒自然價值不菲，從傳奇名莊到新銳釀酒師，唐英年的酒窖可謂見證其半個世紀的探索之旅。而酒界迎來佳音，事關唐英年將挑選部分珍藏進行現場專拍，並於10月10日正式舉行。

據新聞稿，即將舉行的專拍逾800件拍品，雲集各地頂級名莊和產區的窖藏，包括Domaine de la Romanee-Conti 和Henri Jayer 等布艮地傳奇名莊的珍罕佳釀，以及波爾多眾多頂級名莊的佳作，涵蓋五大一級酒莊（First Growths)、Petrus、Lafleur、Le Pin等夢幻逸品。窖藏亦網羅香檳、納帕谷、西班牙、意大利和澳洲等地的珍罕美酒，大部分均由唐英年直接購入後悉心窖存數十年。

唐英年表示，經過50多年收藏，在回顧酒窖的藏品後，深信葡萄酒最珍貴的價值始終是與人分享，為同好帶來喜悅和啟發。他亦希望藉此機會，讓更多傑出的釀酒師獲得欣賞。他鼓勵每位葡萄酒收藏家，保持探索精神和開放心態，並跳出框架，不斷走向新的風土與產區。

唐英年上次專拍是在2013年。當年舉行的「唐英年窖藏珍釀」，市場反應非常熱烈，同樣是由安排這次現場專拍的佳士得負責，即將舉行的拍賣地點，則是佳士得位於香港The Henderson 的亞太區總部。