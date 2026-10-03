「全香港都想我忙！」　港交所陳翊庭訴大計︰構建多元資產生態圈

適逢香港聯交所四合一成立40週年紀念，港交所行政總裁陳翊庭出席港台專訪節目《廣播道會客室》，分享了其從律師、投行高管到掌舵港交所的跨界歷程。她深入探討了港交所的重大改革，包括推動上市公司董事會性別多元化、改革上市規則（如18A/18C條例以吸引特專科技公司）、以及將港交所由單一股票市場轉型為涵蓋固定收益（國債期貨）、大宗商品（LME金屬、黃金期貨）及人民幣資產的多元化資產生態圈。此外，陳翊庭亦分享了每天早上4時30分起床的時間管理哲學與生活平衡。



在陳翊庭掌舵下，港股IPO市場重返「世一」，而二手市場成交額也屢創新高，日均成交額今年進一步增至逾2,800億元。她形容，一級及二級市場是「我們的底氣」，將繼續提升，例如增加流動性、提升上市框架。

另一邊廂，現時世界各地的投資者，目光已重投亞洲，特別是中國市場，「即係唔會再有人同我辯論『中國是否可以投資』，答案係必須要投資！但佢哋需求不只是股票，也對不同資產都想多元化配置。」

在此背景下，如何再進一步提升香港國際金融中心地位？陳翊庭認為，不能夠只是做大做強股票市場，更需要打造一個多元化的資產生態，「﹙港交所﹚會投入更多嘅資源去做固定收益、去做貨幣、做大宗商品。」

陳翊庭又稱，人民幣國際化是一個大趨勢，投資者對提供更多投資產品可以用人民幣計價需求大，港交所將推出更多相關產品，如首隻離岸人民幣國債期貨，以幫助到人民幣的交易量同流通量。例如，對於外界反映可否推出以人民幣計價的黃金期貨，她說在考慮範圍。

「香港都想我忙！」

港交所作為一個金融基礎設施，許多人都依賴其做生意、做交易，照顧許多人生計，陳翊庭笑言「全香港都想我忙！」面對繁重工作，她又如何平衡工作與生活？

她稱，自己是一個時間管理大師，習慣每日四點半起床，先去健身房運動，迎來忙碌的一天，而晚上更會煮飯，與家人食飯，「因為都要做一個平衡，都覺得有啲所謂嘅『Me Time』，可以讓我輕鬆吓，頭腦清醒，做一個有記律的時間管理，翌日四點半起身我都覺得自己充滿電！」