Elon Musk母親現身香港　一句概括育兒經　知兒子造火箭如此反應

當 76 歲的梅耶·馬斯克（Maye Musk）走上舞台時，大眾很難不將她與其明星兒子、矽谷巨頭伊隆·馬斯克（Elon Musk）聯繫在一起。但能培養出全球首富，這位知名的「母親」自然有不少能耐──其本身是名作家、超級名模兼營養學博士。周六（3日），她在港出席座談會，圍繞領導力、抗逆力與傳承等題目分享見解。



在活動中，這位經常被冠以「馬斯克母親」標籤的傳奇女性，展現出的卻是一部高度獨立、甚至帶著幾分「野性」的個人奮鬥史。



左起︰梅耶·馬斯克（Maye Musk）及保誠集團大中華區、客戶及理財管理區域執行總裁伍燕儀。

不懼年齡重啟人生 擁抱AI技術

縱觀梅耶的人生履歷，從營養師、作家再到模特兒，她的職業軌跡無疑豐富多彩。74歲時，她接拍《運動畫刊》泳裝封面，成為該刊歷史上年齡最大的泳裝封面人物。

除了在時尚界不斷突破，梅耶對新科技的接納速度也遠超常人。她是馬斯克家族中最早使用 Twitter（現X）的人，私下也習慣利用 Grok 等 AI 工具規劃行程。在今日論壇現場，她甚至主動矯正主持人：「你知道嗎？三天前它（AI）已經改叫 SI（Super Intelligence）了！」

儘管擁抱新技術，梅耶仍強調實體世界探索的不可替代性。「AI 告訴我們很多事，但如果你想去火星或月球，你必須親手去建造火箭。」這場活動由保誠保險舉辦，題為《超越成就：領導力、抗逆力與傳承》峰會。同台的保誠集團大中華區、客戶及理財管理區域執行總裁伍燕儀亦補充道︰「AI 可以直接給出答案，但我們需要不斷質疑這個答案是否最好，比答案更重要的是提問的能力。」

童年屢過荒漠 60歲探親寄居車庫

梅耶強大的環境適應力，源於她極具考驗的成長背景。童年時，她曾隨父母多次穿越喀拉哈里沙漠，直接睡在有鬣狗與獅子出沒的荒郊野外。離婚後移居加拿大，生活一度拮据到只能給孩子買二手校服。甚至到了 60 多歲去加拿大探望家人時，因住房空間有限，她也毫不猶豫地選擇睡在車庫裡。

「如果你頭頂上有屋頂，你就已經比睡在喀拉哈里沙漠裡富有得多了。」梅耶坦然表示。伍燕儀對此表示認同，並指出許多亞洲父母習慣為孩子規劃一條「不能出錯」的既定路線，但「父母不應該是一條軌道，而應該是一個安全網。」

2019年10月19日，Space X创始人兼CEO马斯克在集团位于加州霍桑的总部出席新闻发布会，期间向与会记者介绍载人龙飞船的最新研发进展。（Getty Images）

「零家規」的馬斯克家族 放手打造極致獨立

從打造歷史上最大 IPO 公司 SpaceX 的伊隆（Elon Musk），到餐飲企業家金巴爾（Kimbal Musk），以及影視公司創始人托斯卡（Tosca Musk），馬斯克家族無疑是本場焦點，大眾總希望從梅耶這裏挖到「神級育兒經」。

然而，梅耶直言：「我們其實沒有任何規則。」她回憶道，單親撫養三個孩子時，自己每天從早到晚都在工作，忙到沒時間過度管束，唯一的要求就是孩子們必須對自己負責。這種放手態度，迫使他們極早建立起獨立本能。

她亦分享了一個細節：在 SpaceX 成立前，伊隆某天早晨滿臉疲憊地走下樓，告訴她自己通宵設計了火箭。梅耶聽後什麼反應，只是平淡地問了一句：「那你想吃炒雞蛋嗎？」

梅耶坦言，每當伊隆創辦新公司，外界總預測「這肯定會失敗」，但他每次都憑藉韌性取得成功。因此，她始終選擇支持與信任孩子的決定：「如果他們押上一切最後失敗了，他們隨時可以回來睡我的沙發。我知道他們有能力重新開始」。