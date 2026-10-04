「積金易」推一站式帳戶查詢服務　讓獲授權人士查詢已故成員戶口

積金局主席劉麥嘉軒今天（4日）發表網誌，表示「積金易」平台（積金易）將於明天（10月5日）推出全新一站式「強積金帳戶資料查詢服務」。

強積金計劃成員、獲授權人士、已故計劃成員的遺產代理人或有優先權利管理計劃成員遺產的人士，可透過此項服務提出申請查閱強積金帳戶資料，包括受託人及計劃名稱和帳戶號碼及結餘。

劉麥嘉軒在網誌中指出，不少打工仔女轉工數次後，可能已忘記自己在哪些強積金計劃持有帳戶。積金局過去一直有提供「個人帳戶電子查詢」服務及相關線下表格，協助計劃成員查閱名下個人帳戶的數目，以及相關受託人的名稱和聯絡資料，但不涵蓋帳戶號碼及結餘的資料，計劃成員須逐一向不同受託人跟進，以獲得相關帳戶的詳情。

「積金易」自今年四月全面運作後，改變了過去分散的運作情況。計劃成員現在只要註冊及登入「積金易」，所有強積金帳戶資料均一目了然，可以隨時隨地查閱及管理自己的帳戶。 有計劃成員或會因各種情況，未能親自處理強積金；亦有親屬需要處理已故計劃成員的強積金資產。為協助這些人士更便捷地處理相關事宜，「積金易」明天推出的「強積金帳戶資料查詢服務」，可讓他們一站式提出查詢申請，毋須再逐一接觸不同受託人便能獲得所有相關帳戶的詳情，大幅減省時間。使用者透過新服務可查閱的資料，包括強積金受託人及計劃名稱和帳戶號碼及結餘。

獲授權人士提出查詢申請時，須提交由計劃成員簽署的授權表格及身份證明文件。「積金易」會向有關計劃成員發送確認收妥通知至他們的電郵地址，或發短訊至他們的手提電話號碼，以確認有關查詢申請，並核對申請表上計劃成員的簽署是否與「積金易」備存的紀錄相符。只有在完成計劃成員的身份及授權核實後，「積金易」才會提供相關帳戶資料。

而由遺產代理人提交的申請，須提交遺囑認證書或遺產管理書等法律文件；至於有優先權利管理計劃成員遺產的人士，則須提交文件證明申請人與已故計劃成員的關係。

劉麥嘉軒表示，「積金易」不僅令管理強積金更方便，並透過中央化及數碼化提升整體效率，而「積金易」的非牟利營運模式，進一步降低行政成本。她呼籲尚未註冊「積金易」的計劃成員盡快註冊，親身體驗一站式管理強積金的便利。