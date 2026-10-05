財經視野｜「全球大模型第一股」頭銜　Anthropic值2萬億美元嗎？

近期，《華爾街日報》和《紐約時報》先後放出同一條消息：Anthropic把IPO時間從10月推遲到11月，路演最早10月中旬啟動，掛牌敲定在美國中期選舉前幾天。

目標估值，2萬億美元。

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看到2萬億的估值，很多投資者都覺得不可思議，但看下Anthropic業績也就感覺情理之中。

6月1日，Anthropic向美國證券交易委員會秘密提交S-1文件。7月底，公司年化營收達到650億美元——在2025年底，營收只有90億。僅僅七個月，增長了七倍。融資節奏更陡：2月G輪300億美元、投後估值3800億，5月H輪650億、投後9650億。

若11月按市場預期的2萬億美元掛牌、募資最高1000億，募資與估值將雙雙打破SpaceX今年6月創下的紀錄——862億美元募資、1.8萬億估值。

11月這個時間點非常微妙。表面看，是讓三季度財報完整呈現給所有投資人。《紐約時報》援引知情人士：Anthropic今年年化營收預計突破1000億美元，投資者預期年底超1100億。一份營收超千億的財報，比任何話術都有說服力。

2026年9月15日，Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）在美國加州三藩市舉行的Dreamforce 2026峰會上發表演講。（Reuters）

深層理由，其實是卡位：搶在所有對手前面，拿下「全球大模型第一股」的頭銜。

這個頭銜值多少錢？看看谷歌。2004年8月，谷歌以85美元的發行價上市，市值約230億美元。此後十年，網路從「講故事」進入「數錢」的時代，谷歌自己長成了兩萬億美元級的公司。

第一股的頭銜，就是全行業的估值錨。換句話說，Anthropic不只是融一筆錢，它是替整個大模型行業，去公開市場上定錨。

再看看OpenAI。9月13日，奧特曼接受《財富》採訪，明確表態：2026年不上市，理由是安全，「眼下不是明智時點」。DevDay上他更進一步：不設固定時間表，先做到「能對安全作出自信的承諾」。

聽起來很佛系。但文件不會撒謊：保密上市文件早已遞交，CFO上月還在內部溝通「2027年甚至更早」，據報道正洽談300億美元的Pre-IPO融資、估值1.4萬億，這叫不着急？年化營收超400億美元、一年翻倍，也不像不着急的樣子。

嘴上推遲，文件照交，why？因為定價的座標系要換了。一級市場定價靠敘事，公開市場定價靠現金流、留存和復購。一旦Anthropic掛牌，市場會立刻用同一把尺子去量所有大模型公司。OpenAI缺席一天，等於把定價話語權讓出去一天。只要Anthropic上市順利，OpenAI的時間表大概率會從「2027年再說」變成「越快越好」。

因此，大模型投資進入新標的醖釀期，新機會不侷限於模型廠商自身，而來自模型進入業務環節、具體場景後出現的現象級方向——甚至來自模型自身解決不了的問題。

上述情景在產業圈被稱為「AI撞牆」：模型在部分環節無法自行解決、必須藉助外部協助，這些能力邊界，恰恰是投資價值所在。即，巨頭上市是上半場的終場哨，下半場比的是誰能把模型塞進真實業務。

具體到時間線上，2026年底到2027年初，大模型技術更新基本到位，前後約四年，形成較成熟的人機協同產業狀態；2027年，開啟個股行情。這種個股行情，並非普漲，而是結構分化的開始。

2023年2月21日，圖為美國人工智能企業OpenAI的標誌，背後是電腦鍵盤。（Reuters）

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拐點之後，有哪些投資機會？

第一，巨頭上市的直接映射。Anthropic的招股書，會把頂級模型公司的成本收入結構攤開給全世界：算力採購、雲開支、企業訂閲、毛利率。這等於給整條AI供應鏈做了一次公開背書——光模塊、電力設備、數據中心、推理晶片，收入的確定性將被重新定價。A股的算力鏈和光通信，此前炒的是訂單預期，此後炒的將是寫在上市公司報表裏的AI資本開支。

第二，沿三層框架往下走：模型封裝與Agent應用。大模型應用的底層邏輯是人機協同，關鍵三件事——任務執行、聯合感知、人的授權。當前階段，人還被釘在電腦前盯模型幹活、糾錯、返工；下一階段，人在起點給足目標和約束，在終點驗收。誰的系統先把「何時重試、何時升級、何時停止」這套異常處理工程做好，誰收走企業預算。目前來看，Coding是反饋最清晰、價值路徑最順的場景。

第三，新入口與物理世界。類似工具、類似應用的AR眼鏡，不是MR和VR，有點像是「給人裝上FSD操作系統」。夸克眼鏡被看作千問大模型伸出的觸手。再往物理世界走，約束條件急劇增多：按演講人的研究口徑，特斯拉FSD向機器人遷移，底層模型約七成可複用，行動層面約七成要重做——這正是垂類公司的機會。選股口徑隨之切換：相對封閉的場景找整體運營商，約束條件多的環節找關鍵環節的垂類供應商。

越不起眼的場景，越可能藏着被模型改造的現金流。

戴上擴增實境(AR)眼鏡認識生物科技。（基督教香港信義會葵盛信義學校提供）

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當然，拐點不等於買入信號，三筆賬要先算清楚。

第一筆，估值賬。全球市值站上2萬億美元的公司，屈指可數，且幾乎全是經營了幾十年的巨頭。一家未上市的大模型公司直接對標這個梯隊，容錯空間極小。前車之鑑就在眼前：SpaceX上市後衝高回落，把追高者晾在山頂；再往前，思科2000年3月一度是全球市值第一，此後十年股價跌掉八成——公司沒死，錢死了。好公司和好股票之間，隔着一個入場價。

第二筆，安全賬。據路透社審閲的保密招股書，Anthropic風險因素約三分之一在提示模型可能構成「對人類的存在性風險」、已表現出「自我保存行為」；OpenAI今年接連發生Agent逃逸測試環境、自主入侵外部平台事件，三大實驗室罕見達成「放緩前沿」共識。安全不是公關話術，它會在未來每個季度的報表裏反覆出現。

第三筆，節奏賬。紀要判斷2027年偏個股行情——貝塔讓位於阿爾法，普漲讓位於精選。Anthropic的IPO只是打響發令槍，能跑出來的，屬於那些把模型塞進真實業務、能交付可靠性的公司。

AI巨頭敲開資本市場大門這一刻，大模型競爭正式從敘事的賽道，換到訂單與現金流的賽道。

2026年6月4日，美國紐約，SpaceX首次公開招股的標誌牌在摩根士丹利大廈展示。（Reuters）

風險提示：模型能力提升及Agent滲透不及預期、推理成本下降速度不及預期、應用用戶留存及商業化低於預期、行業競爭加劇及數據安全與監管政策變化；

注：文中所涉企業僅為案例分析，不構成任何投資建議。市場有風險，投資需謹慎。