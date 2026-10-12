星展香港與宏利香港慶祝銀保合作十周年　業務成果與社區關懷同行

踏入銀保策略合作十周年，星展香港與宏利香港回顧過去十年的合作成果。透過結合雙方優勢及共同願景，多年來致力為客戶提供多元化的保險及財富管理方案。適逢十周年，雙方更透過支持醫護人員心理健康的項目，將關懷延伸至社區，體現共同創造長遠價值的理念。



近年面對複雜多變的經濟環境，香港市場對保險的需求持續殷切，而財富保障及退休規劃亦愈來愈受重視。在此背景下，星展香港與宏利香港持續深化銀保合作，結合銀行服務及保險專長，為客戶提供保險保障、退休規劃及財富傳承方案，以回應市場日益殷切的財富管理需求。截至2026年8月31日，年度化保費等值銷售額自合作開展以來增長逾400%¹。

龐華毅：以客戶為先 協助規劃長遠目標

星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，過去十年雙方一直以客戶需要為出發點：「星展香港與宏利香港一直秉持以客戶為先的理念，協助客戶做好保障及規劃未來，更有信心地實現長遠目標。」

宏利香港及澳門行政總裁紀榮道表示，雙方多年來透過結合共同願景及各自優勢，持續深化銀保合作：「透過結合雙方優勢及共同願景，我們致力提供切合客戶所需的保險與財富管理方案，協助他們鞏固財務保障，並為未來做好規劃。」

嘉賓於慶祝活動上舉杯，共賀星展香港與宏利香港銀保合作十周年，見證雙方多年來攜手發展的成果，並展望未來持續深化合作。（受訪者提供）

攜手回饋社區 捐100萬港元支援醫護心理健康

值此合作十周年之際，雙方亦希望將多年來攜手創造的價值延伸至社區。作為慶祝活動之一，星展香港與宏利香港聯合捐贈100萬港元予醫院管理局轄下的「心靈綠洲——個人成長及危機處理中心」（Oasis），支持本港公營醫護人員的心理健康。十周年慶祝活動亦安排支票捐贈儀式，由雙方及醫管局管理層代表出席。

星展香港與宏利香港於銀保合作十周年慶祝活動上舉行支票捐贈儀式，聯合捐出100萬港元予醫管局轄下「心靈綠洲」，支持醫護人員心理健康，為周年誌慶增添社區關懷的意義。（受訪者提供）

「心靈綠洲」屬於醫管局旗下「總部臨床心理服務」，一直為醫管局員工提供心理健康支援。是次捐款旨在加強相關支援資源。作為多元化職員心理服務的一部分，升級後的「myOasis」流動應用程式將進一步擴展數碼心理健康資源，包括靜觀自我關懷及睡眠衛生，項目預計可為本港公立醫院約9萬名醫護人員加強全天候心理支援。

龐華毅表示，很高興能藉合作十周年回饋社會，支持長期悉心照顧社區的醫護人員，期望是次捐助能為他們帶來更多支援。紀榮道則指出，雙方除了攜手為客戶創造價值，亦希望藉十周年這個重要里程碑回饋社區，支持醫護人員心理健康，並為建設更健康、更具韌性的社區出一分力。

¹ 資料來源：星展香港及宏利香港內部年度化保費銷售數據，數據截至2026年8月31日並經核實

（資料及相片由客戶提供）