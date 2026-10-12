星展香港與宏利香港慶祝銀保合作十周年 業務成果與社區關懷同行
踏入銀保策略合作十周年，星展香港與宏利香港回顧過去十年的合作成果。透過結合雙方優勢及共同願景，多年來致力為客戶提供多元化的保險及財富管理方案。適逢十周年，雙方更透過支持醫護人員心理健康的項目，將關懷延伸至社區，體現共同創造長遠價值的理念。
近年面對複雜多變的經濟環境，香港市場對保險的需求持續殷切，而財富保障及退休規劃亦愈來愈受重視。在此背景下，星展香港與宏利香港持續深化銀保合作，結合銀行服務及保險專長，為客戶提供保險保障、退休規劃及財富傳承方案，以回應市場日益殷切的財富管理需求。截至2026年8月31日，年度化保費等值銷售額自合作開展以來增長逾400%¹。
龐華毅：以客戶為先 協助規劃長遠目標
星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，過去十年雙方一直以客戶需要為出發點：「星展香港與宏利香港一直秉持以客戶為先的理念，協助客戶做好保障及規劃未來，更有信心地實現長遠目標。」
宏利香港及澳門行政總裁紀榮道表示，雙方多年來透過結合共同願景及各自優勢，持續深化銀保合作：「透過結合雙方優勢及共同願景，我們致力提供切合客戶所需的保險與財富管理方案，協助他們鞏固財務保障，並為未來做好規劃。」
攜手回饋社區 捐100萬港元支援醫護心理健康
值此合作十周年之際，雙方亦希望將多年來攜手創造的價值延伸至社區。作為慶祝活動之一，星展香港與宏利香港聯合捐贈100萬港元予醫院管理局轄下的「心靈綠洲——個人成長及危機處理中心」（Oasis），支持本港公營醫護人員的心理健康。十周年慶祝活動亦安排支票捐贈儀式，由雙方及醫管局管理層代表出席。
「心靈綠洲」屬於醫管局旗下「總部臨床心理服務」，一直為醫管局員工提供心理健康支援。是次捐款旨在加強相關支援資源。作為多元化職員心理服務的一部分，升級後的「myOasis」流動應用程式將進一步擴展數碼心理健康資源，包括靜觀自我關懷及睡眠衛生，項目預計可為本港公立醫院約9萬名醫護人員加強全天候心理支援。
龐華毅表示，很高興能藉合作十周年回饋社會，支持長期悉心照顧社區的醫護人員，期望是次捐助能為他們帶來更多支援。紀榮道則指出，雙方除了攜手為客戶創造價值，亦希望藉十周年這個重要里程碑回饋社區，支持醫護人員心理健康，並為建設更健康、更具韌性的社區出一分力。
¹ 資料來源：星展香港及宏利香港內部年度化保費銷售數據，數據截至2026年8月31日並經核實
（資料及相片由客戶提供）