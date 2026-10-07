AI 重塑電商生態！銀行全方位理財支援　助中小企網上營商AI轉型

電商浪潮席捲全球，中小企正處於數碼轉型的關鍵時刻。當 AI 個人化推薦、社交電商及跨境物流革新顛覆傳統營運模式，單靠本土市場已難以維持高速增長。對於佔香港企業總數逾九成的中小企而言，「出海」拓展全球市場或引進海外優質商品已是必然趨勢。然而，資源有限、技術門檻高及跨境成本上升等痛點，讓不少商家望而卻步。在此轉型浪潮中，銀行的角色已不限於資金供應者，更是不可或缺的合作伙伴，從快速開戶、資金支援到跨境支付解決方案，全方位協助中小企突破發展瓶頸，建立具前瞻性且穩健的財務架構，從容迎接 AI 電商新時代。



早前《香港01》舉辦「TalkTalk 網上講座」，特別邀請電商平台、跨境物流及金融業界代表，深入探討零售業轉型趨勢，剖析中小企如何結合創新科技、物流佈局與靈活理財方案，掌握 AI 電商時代的龐大機遇。

AI 重塑電商生態：中小企面臨的營運挑戰

香港電商聯會主席袁念祖指出，現時已有超過一半的網購消費者藉助 AI 尋找心儀商品。AI 不僅主動推送產品，更能針對用戶查詢提供品牌建議，直接引導消費決策。這意味著 AI 技術已全面滲透至電商營運的各個環節。

香港電商聯會主席袁念祖

掌舖（Boutir）創辦人兼執行長吳家嘉表示，香港中小企透過 WhatsApp、Instagram、官網、Marketplace 及實體店等多個渠道接單，需耗費大量精力管理訂單，稍不留神便會造成棄單及客戶體驗不佳。他指出，訂單來源碎片化導致超賣及備貨不足兩大問題，建議中小企建立單一數據來源，集中管理所有渠道數據，並善用 AI 自動化入數及預測銷量，協助精準備貨。

掌舖（Boutir）創辦人兼執行長吳家嘉

吳家嘉補充，進階商務（Advanced Commerce）技術讓用戶能向 AI 提出特定需求，由 AI 搜尋符合條件的產品與店鋪，甚至協助完成結帳。雖然該技術目前主要於美國進行測試，但中小企應及早準備，將店鋪數據結構化，讓 AI 能精準理解產品特性並主動向潛在客戶推薦。

此外，他提到中小企在申請政府資助時，常面臨手續繁瑣及資金發放延遲等困難。他建議政府可預先認證標準化的科技解決方案，讓採用認證平台的商家簡化申請程序，並利用 AI 自動整合銷售數據生成報告，大幅節省行政時間。

跨境物流新機遇：AI 解鎖全球龐大市場

Buy&Ship 聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，AI 購物代理的興起解鎖了跨境商機，以往因語言及資訊隔閡，香港商家難以接觸海外市場，但 AI 可協助用戶找到合適產品，再透過跨境物流送達。Buy&Ship 已與 AI 購物代理合作，讓客戶在 AI 平台上找到商品後，可直接透過其服務完成跨境購買。

Buy&Ship 聯合創始人兼首席執行官李兆倫

李兆倫補充，Buy & Ship 每年第四季（Q4）的業務量佔全年高達 60%，旺季若出現操作失誤（如發錯貨或送貨延誤），將引致大量退貨與投訴，直接衝擊來年商譽。因此，企業需提早數月規劃營運計畫，並透過投資自動化設備來降低錯誤率。他指出，過往需數千萬投資的倉儲自動化系統，現時僅需二三百萬即可實現，技術與資金門檻已顯著降低。

中小企面臨雙重擠壓：現金週轉壓力倍增

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富引用大新銀行早前的中小企問卷調查結果，指普遍中小企老闆認為網上消費及跨境購物對利潤帶來影響，並有意轉變銷售模式，然而在轉型過程中缺乏專業人手、同時面對供應鏈及庫存管理壓力等挑戰。謝永富形容，中小企正面對「雙重擠壓」，一方面不捨得放棄傳統實體店，另一方面需抽出資源開拓電商與新市場，導致現金週轉及財務壓力顯著增加。

大新銀行總經理兼商業銀行部及個人理財業務拓展部主管謝永富

328 營商理財支援 建立「快 + 穩」財務架構

針對中小企的痛點，大新銀行「328 營商理財」提供前、中、後期全方位支援。前期支援快速開戶，文件齊備下最快 2 個工作天完成開戶；中期提供線上線下專業服務，包括全港 20 間 328 營商理財中心及便捷的網上理財平台；後期則提供靈活融資方案，涵蓋中小企備用快應錢、分期快應錢、中小企融資擔保計劃，以及 2 間貸款中心。

在跨境支付方面，大新銀行更推出「大新營商多貨幣 Mastercard 扣賬卡」，支援 11 種主要交易貨幣，商家於海外採購時可直接由 328 營商理財戶口扣賬，有效鎖定匯率。而針對政府資助審批時間較長的問題，大新銀行亦提供多元化融資方案，確保企業維持穩定資金流。

謝永富建議，中小企在未來兩三年應建立全新的財務架構，以應對快速波動的現金流環境。「快」代表對市場變化反應要迅速；「穩」則代表需奠定穩健的財務與合規基礎。此外，企業應從「單打獨鬥」轉向「資源整合」，善用 AI 及大數據尋找潛在合作伙伴。他總結道：「技術是引擎，資金是燃料，掌握及運用科技的能力則是導航系統。」銀行的角色亦正轉型為合作伙伴，與中小企緊密合作，建立「快 + 穩」的營商模式。

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