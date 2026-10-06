港蟬聯全球最自由經濟體　五大評估中「國際貿易自由」再奪首位

菲沙研究所今日（6日）發布《世界經濟自由度2026年度報告》，香港繼續獲評為全球最自由經濟體。在五個評估大項中，香港在「國際貿易自由」蟬聯首位，「監管」維持全球第二。

香港特別行政區（香港特區）政府發言人表示：「菲沙研究所的報告再一次肯定香港的自由市場優勢，以及開放、高效和公平的營商環境。在當前環球經濟不確定性增加、貿易保護主義升溫的背景下，香港堅定維持自由港地位、實行零關稅政策和簡單低稅制，為海內外投資者和企業家提供安全、穩定、公平、可預期的國際化營商和投資環境。」

發言人又稱︰「國家堅持高水平雙向對外開放，科技創新不斷取得突破，繼續是世界經濟增長的主要穩定器和動力源。香港在『一國兩制』下，背靠祖國、聯通世界，一方面便捷連通內地與國際市場，另一方面繼續實行中英語並行的普通法，擁有與國際最佳標準無縫對接的金融、航運、貿易和專業服務，以及高效的政府架構和廉潔專業的公務員團隊。以上要素，讓香港『超級聯繫人』和『超級增值人』的角色和功能充分發揮，成為內地企業走出國際市場和海外企業進入內地的最佳門戶。今年以來，香港在多項關於金融、創新科技（創科）、教育和人才等的國際競爭力排名續創佳績，反映香港的核心優勢與特區政府推動社會經濟高質量發展的努力，獲國際社會廣泛認同。」

港府︰進一步提升「四中心、一高地」角色和功能

發言人又指︰ 「事實上，本港良好的營商和生活環境，加上特區政府與社會各界同心積極努力，持續吸引世界各地的企業和人才落戶。去年，香港有超過11 000家母公司在海外及內地的駐港公司，比2024年上升11%，創歷史新高。政府於2022年成立引進重點企業辦公室，以策略性和針對性方式吸引全球具代表性及高增長潛力的創科企業落戶香港，至今已成功引進逾120間重點企業，當中不少是市值或估值逾千億港元、掌握前沿技術的全球行業龍頭。今年首八個月，投資推廣署亦協助了約520間內地和海外企業在港開設或擴展業務。在吸引人才方面，各項人才入境計劃自2022年底起至今年8月，已收到逾67萬宗申請、批出逾47萬宗，當中超過31萬人來港。過去一年，本港新股集資額、銀行存款、資產和財富管理業管理的資產等都錄得可觀增長，反映國際投資者對香港的信心和肯定。」

發言人補充︰「行政長官在上個月公布《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》（《香港第一個五年規劃》）和2026年《施政報告》，為香港制定社會和經濟發展藍圖，主動對接國家『十五五』規劃和發展戰略，更好融入和服務國家發展大局，並為自身取得長足發展。《香港第一個五年規劃》指出，將堅持奉行自由開放的經濟體系，資金、貨物、人員、資訊自由流動，這些都是香港在『一國兩制』下的核心優勢。展望未來，在國家的堅實支持下，特區政府會持續與社會各界共同努力，進一步提升『四中心、一高地』的角色和功能，加快推進北部都會區建設，為社會和經濟發展注入更強大的動能，為本地企業和市民開拓更廣闊的發展空間，也為全球的企業、投資者和人才提供更大的機遇。」