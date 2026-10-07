SpaceX再升空！低位累彈六成　大摩加油：還有75%上漲空間

SpaceX股價周一收漲7.63%，報171.09美元，創下6月中旬以來的收盤新高。這是該股連續第二個交易日大幅上漲，上周五已先行飆升逾7%，兩個交易日累計漲幅超過15%。

自8月初觸底以來，SpaceX股價已累計反彈約58%，較135美元的IPO發行價上漲約27%。

SpaceX（SPCX）股價圖

伴隨此輪漲勢，馬斯克淨資產單日增加約306億美元，總財富升至約1.04萬億美元。

這是馬斯克繼今年6月SpaceX登陸納斯達克之後，身家再度站上1萬億美元。第二名貝索斯目前淨資產約3711億美元，兩人身價差距約6700億美元。

Elon Musk身家再度站上1萬億美元（格隆匯供圖）

摩根士丹利重申買入

此次上漲源於摩根士丹利周日發布的一份報告。

分析師稱SpaceX目前的股價「便宜」，並強調了「未來人工智能產品的發布、星艦項目的進展以及新增的NeoCloud合同」。

該行維持「買入」評級，給出300美元目標價，較周一收盤價仍有約75%的上行空間。

上周晚些時候，SpaceX在一天之內完成了多項歷史性飛行，包括為NASA向國際空間站送去載人任務，以及另一次谷歌飛船的發射。

摩根士丹利分析師建議投資者在SpaceX計劃進行其巨型星艦火箭的下一次試飛之前，以及在預計於10月底發布的第三季度收益報告之前，買入SpaceX的股票。

星艦是SpaceX的下一代航天器，也是人類迄今建造的最大火箭，設計目標為完全可重複使用——上級飛船與助推器均能安全返回地球着陸。該系統一旦跑通，將大幅提升SpaceX的業務規模：既可以把公司的星鏈（Starlink）衛星送入軌道，也能承運其他公司和機構的貨物與乘組。

分析師在報告中寫道，若SpaceX在下一次試飛中嘗試用發射塔捕獲星艦上級飛船，這可能是「自IPO以來最大的利好因素」。此前，星艦上面級在試飛中曾濺落在海洋中，但尚未證明其可重複使用。

AI與防務：兩塊新收入拼圖

SpaceX的AI業務也為其發展注入了強勁動力。

去年，SpaceX收購了馬斯克的xAI公司，並於近期收購了Cursor公司，進一步拓展了該業務。雖然SpaceX自研的Grok模型與OpenAI和Anthropic等領先模型相比尚未取得突破性進展，但SpaceX通過向谷歌和Anthropic等公司出租計算能力，獲得了豐厚的收入。

馬斯克與特朗普政府關係密切，也對他大有裨益。

周三，五角大樓任命馬斯克為「子午線計劃」（Project Meridian）的聯合負責人。該計劃旨在識別美國在未來戰爭中可能需要的武器、技術和軍事能力。

SpaceX的大部分收入來自美國政府，尤其是國防合同。據FedScout的數據顯示，SpaceX迄今已從與國防部的合作中獲得超過127億美元的收入。

馬斯克周末表示，他將把SpaceX的人工智能部門SpaceXAI更名為SpaceXSI，以響應唐納德·特朗普總統的新品牌理念。

周一，馬斯克的公司股價飆升，但他卻明顯缺席了紐約市議會的聽證會。在聽證會上，市政府官員就人工智能技術的監管問題對人工智能領域的領軍人物和研究人員進行了質詢。OpenAI、Anthropic、谷歌和Meta的代表出席了聽證會並作證。

市議員謝卡爾·克里希南指出：「人工智能已經接管了我們的經濟，推高了估值，侵佔了我們的公共土地用於建設數據中心，並增加了像埃隆·馬斯克這樣的人工智能首席執行官的淨資產，他成為了我們有史以來第一個萬億富翁。」

關注兩大節點

招股書和年報數據顯示，SpaceX 2025年實現營收186.7億美元，按年增長33%；但受高額投入影響，淨利潤由上年的7.91億美元轉為虧損49.4億美元。馬斯克本人持有約82.4%的公司投票權。

後續兩個節點決定這輪反彈能否延續：一是星艦下一次試飛能否實現上級飛船回收，二是預計10月下旬發布的第三季度財報。