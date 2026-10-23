南下創業 朝盛釋放專利及人才價值　大新銀行助灣區企業落戶香港

近年大灣區創科氣氛熱烈，香港作為國際金融與創新樞紐，是內地企業「走出去」拓展海外市場的首選跳板。許多有意南下的初創與企業，面對陌生的跨境財稅政策與專利法規，難免感到「人生路不熟」，亦可能會錯失政府補貼與政策紅利。正因如此，深明「專利與財稅不可分割」的朝盛知識產權服務有限公司（下稱《朝盛》）選擇落戶香港，填補市場上的專業缺口。然而，過江龍要在香港企穩陣腳，亦需要金融夥伴的支援；大新銀行正好為他們解決跨境理財與資金調配的煩惱，成為《朝盛》於打開香港市場的穩健後盾。



《朝盛》落戶香港主要業務包括︰協助客戶財稅規劃、申報政府資助項目、申請IP專利，及盤點無形資產等。

專利結合財稅 靈活三步曲精準配對資源

《朝盛》總經理梁燕女士指出︰「我們眼見不少企業投入巨額資金、辛辛苦苦研發產品，但不懂做稅務規劃或申報研發補貼，白白浪費了大量政策紅利，令研發投入未能轉化應有的商業回報！」因此，《朝盛》為企業度身訂造業務發展「三步曲」，幫助企業將資產發揮最大價值。首先，全面盤點專利、商標及軟體著作權等無形資產，建立堅固的防侵權保護網；第二步，配對政府資助與稅收減免，將技術轉化為商業價值；最後，為企業提前做好跨境佈局，透過務實的策略，幫企業善用資源並避免無效付出。她指出，客戶找《朝盛》是為了讓產品專利和人才真正發光發亮。而他們尋找合作夥伴也一樣，最看重靈活和專業，以智慧照亮企業的前路。

《朝盛》總經理梁女士剛來港營運公司時「人生路不熟」，需要貼合中小企模式的銀行協助，解決資金流問題。

大新銀行擁有專業的開戶專員，梁女士最欣賞團隊願意花時間與客戶溝通交流，明白他們真正需要。

化解過江龍挑戰 靈活理財助穩健營運

談到初落地香港時遇到的困難，梁女士坦言最擔心的就是開立銀行戶口的手續繁複︰「剛來到香港，很多規矩都不熟悉。幸好大新銀行的開戶團隊非常專業且體貼，主動提醒開戶時要留意的細節及文件準備，大大縮短了冗長的行政時間，過程中亦會即時更新進度，因為對我們這類南下企業來說，時間就是金錢！」

在日常營運上，靈活調配資金更是不可或缺。梁女士分享：「我們中港兩地的日常採購、網上平台服務費，以至各類軟件系統支出非常頻繁。大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，讓我們處理跨區開支時更具彈性，直接扣款非常方便。配合網上理財隨時追蹤支出及下載交易紀錄，免卻了人手對賬的煩惱，長遠為我們省下不少營運與行政成本，可以把精力全放回主業上。」

大新營商多貨幣Mastercard扣賬卡，方便《朝盛》中港採購、支付平台服務費、軟件系統等支出。

《朝盛》對在香港發展非常有信心，未來也要與大新繼續合作。

雙向市場佈局 專注衝刺無後顧之憂

談及未來的發展大計，《朝盛》的藍圖將會雙線並行：一方面作為內地企業「走出去」的跳板，處理海外專利佈局與跨境電商財稅合規；另一方面亦會協助香港本土企業對接內地科創資源落地深圳，長遠更計劃將服務網絡覆蓋至大灣區其他重點城市。

面對宏大的發展願景，梁女士充滿信心地表示︰「隨著業務擴張，我們對跨境現金流管理、日常結算以至長遠融資的需求都會與日俱增，這需要可靠的金融夥伴在背後支持。大新銀行的服務剛好能配合我們不同發展階段的需要，從落地香港起步，到中長期的大灣區業務擴展，我們無須再四出奔波對接多家機構。有了懂得大灣區企業痛點的銀行團隊幫忙處理繁瑣的賬務，我們便可以專心做實事、全力衝刺，真正做到無後顧之憂！」

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