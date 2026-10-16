大新Sun Life永明合作3周年　傳承不只財富更是規劃未來

香港人勤奮拼搏，不少父母勞碌大半生，唯願家人擁有更安穩的生活，並為子女的未來作好部署。近年來，「財富傳承」已不僅僅是資產的交託，更是人生理念與價值觀的薪火相傳。適逢大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港永明金融有限公司（「Sun Life永明」）合作三周年，兩大機構深信，要延續這份信任，必須深入了解客戶對下一代發展的重視，並以實際行動支持年輕一代成長。



大新銀行與Sun Life永明團隊歡聚籃球場，熱烈慶祝銀保合作三周年，以汗水與活力展現「同隊同行」的協作精神。

為未來鋪路 培育未來價值

大新銀行與Sun Life永明深信，真正的傳承不僅是財富，更是價值與機遇的延續。因此，雙方積極推動青年發展及跨代交流，實踐對下一代的長遠承諾。

這份著眼未來的信念，正正呼應不少家長重視下一代發展的理念。兩大機構致力提供專業及完善的方案，與家長並肩同行，為年輕一代奠定堅實的基礎。

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銀保傳承需互信協作

財富傳承是一段跨越世代的旅程。正如球場上講求團隊合作與默契，大新銀行與Sun Life永明亦透過專業理財及保障方案，協助客戶將財富與價值穩妥傳承，延續跨代信任。

球場上的流暢傳接與默契配合，完美體現銀保傳承中「信任與合作」的核心價值，陪伴客戶在人生路上穩中求勝。

今天規劃 明天傳承

球場上新舊球員的交替與傳承，建基於長期的培育與互信。這正是大新銀行與Sun Life永明舉辦籃球活動的深意，希望透過體育展現薪火相傳的精神，因為「投資下一代，就是延續未來的信任」。財富傳承不只是單純的資產轉移，更是將機遇、保障及一份長遠的安心留給摯愛。因此，兩大機構因應客戶不同人生階段的目標提供適切建議，陪伴客戶規劃未來，協助守護一生努力累積的成果，建立歷久常新的傳承價值。

大新銀行總經理兼財富管理處副主管張浩欣（Florence）表示 ︰「以往不少香港客戶理財時較著重短期回報；但時至今日，大家的目光已放得更遠，逐步轉向長遠的退休及傳承規劃。隨著財富累積，父母們期望透過高靈活性、多貨幣選擇及全方位資產規劃的產品，有系統地將資產傳承予下一代及締造未來發展的可能性。」

香港永明金融有限公司銀保業務主管陳詠怡（Libra）亦表示︰「財富傳承往往涉及數十年的規劃，因此我們特別重視方案的靈活性及長遠保障。Sun Life永明與大新銀行結合雙方優勢，提供涵蓋財富增值與保障的多元化方案。我們希望透過與大新銀行緊密合作，協助客戶在人生不同階段建立財富、守護家人，並將累積的成果有序傳承至下一代。」

場上的經驗交流與握手打氣，象徵理念與潛能的世代交接，為年輕一代鋪設走得更遠的基石。

創造持久影響 傳承財富與價值

展望未來，大新銀行與Sun Life永明將繼續深化合作，攜手推動跨代交流，並以全面的財富管理及保障方案，陪伴客戶規劃未來，實現財富與價值的世代傳承。

(資料及圖片由客戶提供)

重要聲明

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本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。