恒生科指落實改革　成份股將增至50隻　首採「雙組別」選股

恒生指數公司今日（7日）公佈恒生科技指數編算方法修訂方案的市場諮詢總結，稱每項建議均獲得逾八成回應單位支持，並將圍繞「擴大科技主題覆蓋」及「引入分組選股機制」兩大方向，進行六項關鍵修訂。



具體而言，此次修訂將成分股數目由30隻增加至50隻，其中按市值排名選取首40隻，餘下10隻則按過去12個月的收入增長排名選取。恒指公司將採納截至今年9月底的數據進行檢討，並於11月20日季度檢討結果中正式公佈具體的成分股變動名單，12月7日正式生效。



智譜AI（圖源智譜官網）

取消行業限制 新增「前沿科技」主題

在擴大主題覆蓋方面，修訂後的恒科指將打破原有限制，不再要求合資格候選公司必須屬於恒生行業分類系統中的五個指定行業。因此，指數的科技主題將修訂為六大新主題：數碼平台及解決方案、人工智能、先進硬件、機器人及自動化、雲端，以及新增設的「前沿科技」。

配合六大主題的重組，科技子主題數量亦由16個擴展至24個，涵蓋人工智能基礎設施、人工智能應用、專用軟硬件及新能源儲能等前沿細分領域。

引入「雙組別」選股機制 成份股擴至50隻

在選股機制方面，恒科指將選股範疇統一設定為恒生綜合大中型股指數成份股。此外，指數將首次採用「雙組別」選股模式，結合「市值排名」與「收入增長排名」作為雙重挑選標準。

不過，選股亦設門檻要求。首先是非現有成份股須滿足過去三個月日均成交額最少達1億港元。而若以收入增長排名入選，公司須於最近連續兩個財政年度均錄得不少於5億港元年收入。

此外，修訂後的恒科指將繼續維持每季檢討機制，並保留快速納入機制，單一成分股權重上限繼續維持在8%。

恒生指數公司產品管理總監黃偉雄﹙右一﹚稱，新科指對香港科技股票市場的覆蓋率將由85%提升至91%。

覆蓋率提升至91% 收入增長提升至21.3%

恒生指數公司產品管理總監黃偉雄介紹，恒指今年6月底數據的模擬結果顯示，原有30隻成份股擬佔指數比重約90%，新納入的20隻股票共佔10%。其中，市值組別佔7.2%，收入增長組別佔2.8%。

修訂後，新科指對香港科技股票市場的覆蓋率將由85%提升至91%，科指成分股收入增長亦由13.8%提升至21.3%。

黃偉雄解釋，雖然收入增長組別在指數中的初階段權重佔比較小，但此舉可讓指數及早捕捉成長型企業的發展紅利。產品總監林穎婷亦補充，當該類公司規模進一步擴大後，未來亦有機會晉升至市值組別。