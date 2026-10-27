大新Sun Life永明合作3周年　數碼創新背後　信任不變

在金融科技迅速發展的今天，客戶對銀行及保險服務的期望，早已超越產品本身。他們追求更流暢、高效且高度個人化的貼心體驗。大新銀行有限公司（「大新銀行」）與香港永明金融有限公司（「Sun Life永明」）合作三周年，始終以「卓越客戶體驗」為核心，結合專業理財建議與數碼創新科技，為客戶打造更流暢、高效及個人化的銀保體驗。



回顧過去三年的合作里程碑，兩大機構建基於穩健的財務實力與共同理念，不斷突破並優化，在客戶心中奠定深厚的信任基礎。

堅持以客戶為中心 滿意度按年大增兩成

大新銀行與Sun Life永明一直秉持「以客戶為中心」的理念，推動客戶滿意度按年大幅提升約20%*。由理財規劃、前線專業建議至投保後的支援，團隊均從客戶角度出發，細心了解客戶不同人生階段的理財與保障需求。兩大機構亦透過持續優化銀保團隊的培訓，為客戶提供更貼合個人及家庭需要的全方位方案。

貫徹「以客為本」的精神，團隊透過貼心且具人情味的面對面交流，細心聆聽並精準掌握客戶在不同人生階段的真正需要。

AI與數碼創新加持 打造「Banca Buddy」等極致數碼體驗

透過預測分析，大新銀行與Sun Life永明能更精準地「把脈」，及早識別客戶在保障、退休規劃、財富增值及財富傳承等方面的潛在需求。這些強大的數據後盾，讓客戶經理的工作安排更具前瞻性與個人化。

以數碼工具「Banca Buddy」為例，該系統利用 AI及數據分析技術，協助前線團隊快速洞察客戶需求、提升方案建議效率及會面準備質素。系統能提供精準的客戶分析與個人化建議，讓客戶經理將更多時間專注於建立客戶關係及提供專業理財建議，進一步提升客戶體驗及服務質素。

前線理財團隊靈活運用AI與數據分析工具「Banca Buddy」，以科技賦能專業諮詢，為客戶提供更高效、更精準的個人化理財方案。

其中一個由前線人員分享的事例就是透過數據分析及洞察，洞悉客戶人生階段及財務需要的轉變。當客戶步入事業成熟期或開始規劃退休時，前線人員能主動與客戶聯繫，更新理財目標及保障需要，讓客戶能在最合適的時機獲得最切合需要的理財方案，提升規劃的有效性及長遠保障。

My Sun Life HK App為客戶提供便捷的保單管理服務、數碼互動體驗及無縫的一站式客戶體驗。

在追求科技便捷的同時，大新銀行深信科技的角色是「提升」而非「取代」人與人之間的信任。AI及數據能高效整理資訊並識別需求，讓客戶經理得以騰出更多時間，專注與客戶建立深厚關係，提供充滿「人情味」的專業建議。最終的理財規劃，始終需要結合客戶的人生目標與家庭狀況，才能做到科技與專業相輔相成。

持續創新與承諾 守護終身財務健康

展望未來，大新銀行與Sun Life永明將繼續深化合作，雙方會持續探索AI及數據分析等創新科技的應用，強化前線團隊的專業培訓。雙方將結合科技優勢與專業服務，為香港家庭提供更全面、更貼心、更值得信賴的銀保體驗，同時為服務的社區創造長遠而正面的價值。

* 客戶體驗滿意度調查來自Sun Life永明

重要聲明

大新銀行有限公司（「大新銀行」）已登記為持牌保險代理機構（保險中介人牌照號碼：FA3022），並為香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）(「永明香港」)之授權持牌保險代理機構及為永明香港分銷保險產品。大新銀行分銷的人壽保險產品均由永明香港承保，並被視為永明香港的產品而非大新銀行的產品。人壽保險產品並非銀行存款或附送人壽保險的銀行儲蓄計劃。

以上資料僅供參考並不包含相關產品的完整條款，並只在香港派發及不能詮釋為提供或出售或游說購買任何保險計劃的要約、招攬及建議。你應按個人或實際需要及財務負擔能力選購相關產品。請於投保任何保險計劃前，必須閱讀、完全明白並接受其相關文件及保單契約內之條款及細則、保障範圍及內容、不保事項、保費、主要產品風險、重要提示、保單紅利（如適用）、投資政策（如適用）等。有關釋義、完整的條款及細則及除外責任的詳情，請參閱保單契約樣本。永明香港將應你要求提供有關文件。永明香港全面負責一切保障及賠償事宜並保留對有關保險計劃申請的最終批核權。保單持有人須承受相關保險公司的信貸風險。

對於大新銀行與客戶之間因銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議（定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍），大新銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。

本文提及的服務／產品並不是以歐盟的人士為目標。

（資料由客戶提供）