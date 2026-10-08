許正宇考察瑞士頂尖黃金精煉廠　稱精煉是構建生態圈的重要一環

財經事務及庫務局局長許正宇在出席於意大利索倫托舉行的全球貴金屬會議後，10月7日（提契諾時間）轉往瑞士提契諾展開訪問行程。他此行考察了MKS PAMP、賀利氏集團及Valcambi SA三家全球頂尖的黃金精煉廠，以推動高端貴金屬產業鏈及高標準黃金精煉設施落戶香港和擴展業務。香港貴金屬中央結算系統有限公司行政總裁陳秉强也有隨行。

許正宇上午首先到訪MKS PAMP精煉廠，與集團首席執行官Marwan Shakarchi和行政總裁James Emmett等高層會面，並參觀精煉廠內的倉儲設施和金屬分析實驗室。MKS PAMP去年在香港開設了其第三個地區總部，利用香港擴展亞太地區業務。會面時，雙方就善用香港作為交易平台，以及進一步拓展區域與內地黃金業務的規劃深入討論。

財經事務及庫務局局長許正宇十月七日（提契諾時間）到訪位於瑞士提契諾的全球頂尖黃金精煉廠。圖示許正宇（右二）在MKS PAMP黃金精煉廠行政總裁James Emmett（中）陪同下參觀精煉廠設施。香港貴金屬中央結算系統有限公司行政總裁陳秉强（右一）和香港駐柏林經濟貿易辦事處處長黃文忠（左二）也有出席。

隨後，許正宇一行轉往賀利氏集團的精煉廠參觀，實地了解其應用人工智能、區塊鏈及不同分析技術於貴金屬供應鏈溯源與精密鑄造的最新發展。賀利氏一直是香港貴金屬精煉生態圈的中流砥柱，其交易辦公室和精煉廠房已立足香港數十載。在與其行政總裁Robin Kolvenbach博士會面時，許正宇表示，香港有一系列精準的配套措施去推動現代化和全鏈條的黃金交易生態圈發展，加上北部都會區項目帶來的龐大土地供應和發展潛力，現在正是該集團考慮擴展香港業務，將公司先進的精煉技術帶來香港的最佳時機。

在結束其瑞士訪問行程前，許正宇到訪了Valcambi SA精煉廠，與其行政總裁 Simone Knobloch和一眾高層管理人員會面。會議上，Valcambi SA透露其公司正與香港唯一的軋鋼商紹榮鋼鐵商討合作在香港建設黃金精煉和倉儲設施。

許正宇說：「香港正全力發展一個具備全面功能的黃金交易生態圈，集合黃金交易、清算及結算、倉儲、精煉和風險管理於一地。精煉是構建生態圈的重要一環，如今多家瑞士頂尖的精煉商均已參與或計劃參與香港黃金業務，對我們爭取國際認可和提高業界水平實在是如虎添翼。政府會把握現時黃金巿場發展的強勁勢頭，繼續積極研究不同的政策配套，吸引更多國際貴金屬企業在港開展業務及設立亞太區總部。」

許正宇已結束在瑞士的訪問行程，將於今日（8日）晚上返抵香港。