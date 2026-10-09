517筆交易！特朗普8月布局曝光　重倉Meta、掃SpaceX債券

從個股到市政債，特朗普8月大舉調倉。最新財務披露顯示，特朗普8月完成逾500筆證券交易，其中，包括買入最高2500萬美元的Meta股票，以及最高500萬美元的SpaceX債券。

值得注意的是，這筆SpaceX投資完成僅兩天後，他就簽署了一項旨在擴大美國商業航天運輸的全面政策。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

重金佈局Meta、多家龍頭企業

據悉，特朗普8月所有交易的總金額區間在7430萬至2.733億美元之間，共計517筆。其中買入資產金額至少4420萬美元，賣出資產金額至少3010萬美元。

披露的18頁文件顯示，雖然與6月、7月各披露逾1000筆交易相比，8月交易節奏有所放緩，但仍顯示其投資組合高度活躍。

8月最大的一筆投資來自8月21日的Meta股票建倉，投資額在500萬至2500萬美元之間。當天，特朗普大規模調整了自己的投資組合，分別斥資100萬至500萬美元，買入AT&T、康菲石油、雅培、奈飛、雪佛龍多家知名企業的股票。

除了買入，特朗普當天也拋售了不少股票。他賣出了價值100萬至500萬美元的超威半導體、丘奇&德懷特公司股票，同時減持了波音、家得寶、英偉達、戴爾、T-Mobile等多家企業的股份，單筆減持金額在50萬至100萬美元之間。

除科技、能源板塊外，特朗普持續佈局美國核心龍頭資產。其於8月10日買入微軟、麥當勞、康卡斯特股票，單家投資額均在100萬至500萬美元區間。

8月26日，他小額購入泰森食品股票。同日，特朗普簽署新政，臨時增加30萬噸瘦牛肉碎低關稅進口額度以平抑肉價。該政策於9月1日生效，有效期最長90天。

不過，目前暫無記錄明確交易與政策簽署的先後順序。除此之外，他還保留了一貫的投資習慣，持續增持大量市政債券。在8月的持倉中，包含數十項由美國各級政府、學校、醫院、住房機構等公共單位發行的證券。

2024年11月19日，美國德州，圖為馬斯克與特朗普觀看Space X星艦第六次試飛。（Reuters）

投資SpaceX引利益衝突爭議

本次披露最受爭議的操作，是特朗普對SpaceX的大額債券投資。

8月18日，特朗普購入馬斯克旗下SpaceX的高級無擔保債券，投資金額100萬至500萬美元，債券年利率5.35%，2031年7月到期。

交易完成兩天後，也就是8月20日，特朗普正式簽署美國國家航天運輸新政。新政提出，力爭2030年前實現每年超1000次航天發射和返航任務，同時開放國有航天發射設施、鼓勵民間資本入局航天基建、推進政企合作。作為美國軍方和NASA的核心合作發射服務商，SpaceX將直接享受這波政策紅利。

事實上，特朗普此前就小額佈局過SpaceX。今年6月SpaceX上市、7月期間，他都少量買入過該公司股票，投資額在1.5萬至5萬美元之間，還在7月賣出了部分持股，交易金額1000至1.5萬美元。

針對密集投資操作，白宮公開回應稱，特朗普的所有投資賬戶都是由專業系統和機構獨立管理的，全程自動化運作，特朗普本人及其家人完全無法干預、指揮任何交易，不存在人為操盤的情況。